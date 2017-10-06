Москва, 6 октября, 2017, 11:11 — ИА Регнум. На данном этапе больших предпосылок для выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

«На мой взгляд, пока оснований для серьёзной тревоги нет, предпосылок для этого немного. Хотя определённые силы в Соединённых Штатах пытаются такое решение продавить», — заявил Емельянов.

По его мнению, подобный сдвиг геостратегического баланса вызовет серьёзное сопротивление со стороны европейских союзников США, «потому что расплачиваться своей безопасностью за такое решение будут именно они».

В то же время следует иметь в виду, что враждебные действия президента США Дональда Трампа против России едва ли отражают его внутренние убеждения. Скорее наоборот, они имеют вынужденный характер и совершаются «под давлением определённых сил в Соединённых Штатах», полагает депутат.

Однако если такое решение всё-таки состоится, то оно несёт огромные риски как для России, так и для Европы, подчеркнул парламентарий.

«Ракеты средней дальности имеют очень малое время подлёта к России, им очень тяжело противостоять средствами противоракетной обороны. Понятно, что ответный удар поразит и европейские страны, но США для ракет средней дальности остаются неуязвимы. Поэтому для нас это не самый желательный вариант развития событий», — пояснил он.

«Но я всё-таки считаю, что в ближайшей обозримой перспективе мы избежим развития событий по такому варианту», — заключил Емельянов.

Ранее бывший глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров заявил РИА Новости, что России следует опасаться одностороннего выхода США из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его мнению, это может произойти по аналогии с возможным отказом Вашингтона от ядерной сделки с Ираном. По словам американского президента Дональда Трампа, отказ от сделки с Ираном может произойти уже на следующей неделе.