Ростов-на-Дону, 6 октября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. В Ростовской области, на родине Романа Заболотнего, попавшего в плен к боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, не подтверждают информацию о его гибели. Но и не опровергают. «Официальных данных о казни донского казака нет, поэтому мы продолжаем верить в лучшее», — отметил источник ИА REGNUM 6 октября.

Don-kazak.ru Роман Заболотний

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Напомним, 5 октября депутат Госдумы РФ, бывший атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» Виктор Водолацкий заявил, что в Сирийской Арабской Республике были убиты оба пленника. Террористы расправились с россиянами после того, как они отказались вступить в ряды боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 3 октября о казни казака из посёлка Рассвет Аксайского района известил депутат Ростовской-на-Дону думы Анатолий Котляров.

Тем временем так называемые «Охотники на ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» объявили в своём микроблоге в Twitter о готовности заплатить по 1 млн долларов за каждого из двух россиян, оказавшихся в плену у террористов.

Ранее в Министерстве обороны России открестились от пленных, опровергнув данные, что в Сирии попали в плен российские военные. Но так как попавшие в плен к сирийским боевикам Роман Заболотний и Григорий Цуркану входили в состав частной военной компании «Вагнера», то такое заявление военного ведомства вполне оправданно.

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МИД РФ работает над установлением гражданства захваченных в Сирии лиц

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль проведёт тщательную проверку о пленении российских граждан. В МИД РФ также заверили, что ведомство установит личности и возможное местонахождение фигурирующих в видеоролике боевиков мужчин, выяснит причины их нахождения в Сирии, обстоятельства их похищения.