Нижний Новгород, 6 октября, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Пострадавшие в результате пожара на нижегородском НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» должны получить компенсационные выплаты как от страховой компании, так и от предприятия, заявила ИА REGNUM адвокат АК «Гражданские компенсации» Ирина Фаст.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выплаты

По ее словам, объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, объекты нефтеобеспечения относятся к опасным производственным объектам, владельцы которых, согласно Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», должны в обязательном порядке страховать свою ответственность за причинение вреда в результате аварии.

«Страховая компания должна выплатить пострадавшим два миллиона рублей — в части возмещения вреда, причиненного жизни каждого потерпевшего; не более двух миллионов рублей — в части возмещения вреда, причиненного здоровью каждого потерпевшего; не более 500 тысяч рублей — в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего», — говорит адвокат.

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Фаст также пояснила, что пострадавшим положены все виды выплат, связанные с несчастными случаями на производстве: компенсация морального вреда от работодателя, оплата расходов на лечение Фондом социального страхования РФ, пособие по временной нетрудоспособности или единовременная компенсация и ежемесячные выплаты в счет возмещения вреда здоровью, если полученные травмы повлекли стойкую утрату трудоспособности.

«В случае гибели работника его иждивенцы имеют право на единовременную выплату и ежемесячное возмещение по потере кормильца, а также компенсацию расходов на погребение. Чтобы получить выплаты, пострадавшим необходимо написать заявление», — напомнила Фаст.

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Дополнительные гарантии и компенсации возможны в случае, если имеется коллективный договор. Тем не менее наибольший объем и наиболее эффективная реализация прав пострадавших в подобных ситуациях возможна при наличии именно трудовых отношений, считает юрист, ведь на практике нередко встречаются случаи, когда фактические трудовые отношения не оформлены надлежащим образом, и в этом случае пострадавшим или родственникам погибших приходится доказывать факт наличия именно трудовых отношений.

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Кроме того, помимо фонда социального страхования пострадавшие и родственники погибших вправе требовать компенсации морального вреда с работодателя. Размер такой компенсации определяется либо по соглашению сторон, либо судом. Какие-либо критерии по размерам таких компенсаций в действующем законодательстве отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами пожара на нижегородском НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» стали четыре человека. Пожар на НПЗ начался днем 5 октября: при проведении подготовительных ремонтных работ на одном из топливных резервуаров произошло возгорание с последующим хлопком.

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По факту пожара СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В ходе расследования уголовного дела будет дана принципиальная юридическая оценка действиям лиц, нарушивших правила безопасности при проведении ремонтных работ на взрывоопасном объекте.

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В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ответственность за пожар возлагают на работников подрядной организации, проводивших ремонтные работы.