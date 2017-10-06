Южно-Сахалинск, 6 октября, 2017, 10:28 — ИА Регнум. В безусловно скандальной ситуации с перераспределением сахалинских нефтедоходов очень много странностей. И чем дальше вникаешь в ситуацию — тем их видится все больше. Вот и российский вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, уже после того, как Сахалин и Курилы узнали о том, что их деньги будут перераспределены, заявил о недопустимости падения уровня жизни островитян. Почему после — а не до? Почему жители единственного островного региона России узнали обо всем из СМИ? В то, что региональные власти ничего о предполагаемом урезании бюджета не знали, сегодня на Сахалине мало кто верит.

Алексей Лукашевич Южно-Сахалинск — Дом правительства Сахалинской области

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«Губернатор Олег Кожемяко и председатель правительства Вера Щербина все знали — 100%. Но бюджет верстали, исходя из существующего на тот момент положения, когда о предполагаемом перераспределении сахалинцы еще не догадывались. А теперь просто «делают вид». И чего нам ждать? Еще один губернатор не доработает до конца срока? Получит повышение за хорошо выполненную работу?» — пишут жители Сахалина в социальной сети.

Подобных сообщений — множество. Впрочем, всё случилось далеко не вдруг.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев еще в 2014 году проявлял повышенный интерес к громадному сахалинскому бюджету. В конце декабря 2014 года он обвинил сахалинские власти в том, что они пытаются скрывать профицитный бюджет области.

«Это результат работы шельфовых проектов по СРП. И слава богу — они для того и были созданы. Но теперь бюджетная обеспеченность жителей области самая высокая по стране. Жители области должны жить, как в Арабских Эмиратах. Но, приезжая сюда, я этого не вижу. Руководители региона должны представить программу, в которой не размазываются средства, а совершается качественный рывок. В противном случае не исключен вариант перераспределения средств», — цитировали СМИ в 2015 году слова Юрия Трутнева.

Материал был опубликован сразу после ареста экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина.

И уже тогда в сахалинских социальных сетях только ленивый не говорил о том, что именно гигантский сахалинский бюджет стал причиной посадки «несговорчивого» губернатора, который был против перераспределения нефтегазовых доходов региона в пользу федерального центра.

Тогда региональные СМИ писали и о том, что долгожданные средства от шельфовых проектов стали поступать в регион менее трех лет назад. Возникла проблема со специалистами, особенно в муниципалитетах. Отсюда — некачественное жилье, прочие огрехи хозяйствования.

Впрочем, и делалось уже тогда немало.

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Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в 2015 году назвал происходящее «интригой федерального уровня».

«Скорее всего, арест Хорошавина — это проявление борьбы за контроль над регионом, создавшим сильный топливно-энергетический комплекс с весьма крупным бюджетом, то есть — это интрига федерального уровня. И здесь возникает вопрос: кому выгодно, то есть, кого интересует этот регион сейчас в наибольшей степени. Проблемы Хорошавина растут из того факта, что в России не так много профицитных регионов. А быть губернатором такого региона возможно только при наличии серьезной политической «крыши» или влиятельных политических покровителей. Очевидно, что регион стал очень кому-то интересен и нужен, поэтому стали интенсивно копать под Хорошавина», — говорил политолог в 2015 году.

Хорошавин, как тогда писала региональная пресса, «намеков на то, что нехорошо жить так хорошо» — не понял.

Сейчас экс-губернатор давно вне игры, он курсирует между лазаретом Следственного изолятора и залом суда. И суд идет тяжело, и тянется всё это дело уже третий год. И ручка за 36 млн рублей оказалась мифом.

Что не добавило сахалинцам веры в непогрешимость следствия. Зато — сейчас — добавило уверенности в том, что Хорошавина именно «ушли». Из разговоров с жителями островного региона понимаешь, что убедить их в обратном — почти невозможно.

В 2015 году губернатор на Сахалине сменился. Но это ничего не изменило. В 2016 году крупные федеральные чиновники, побывав друг за другом на Сахалине, обрушились с критикой… но не на губернатора Кожемяко, а на мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Критиковала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, критиковал полпред президента Трутнев.

Сахалинцы в последние годы митингуют и жалуются — и на некачественное новое жилье, и на свою бедную жизнь, и на дорогие продукты, и на отсутствие доступной медицины.

Это — при огромном-то бюджете. Бюджете, который действующая региональная власть попросту, как выяснилось, «морозила» на счетах и депозитах.

И вот — сахалинские миллиарды уходят в пользу федерального центра. Надо ли удивляться тому, что в сахалинских социальных сетях жители устраивают «голосование».

"Если вдруг сейчас Хорошавина отпустили и на выборы пошел бы он и Кожемяко, за кого бы вы проголосовали?» — задают вопрос сахалинцы.

Надо ли добавлять, что результаты этого голосования — очень не в пользу действующего губернатора?

«Перераспределение нефтегазовых доходов Сахалина не в пользу Сахалина вопрос очень тонкий. Я бы даже сказал, само решение пойти на этот шаг — оно на грани. Во-первых, с политической точки зрения. Сахалин и Курилы являются крайне важным геополитическим объектом страны. И за развитием этих территорий пристально наблюдают наши соседи — Япония. Отобрать у Сахалина нефтегазовые доходы — значит утопить регион в долгах и поставить крест на развитии. Надо не забывать, что именно нефтегазовые доходы позволяют региону оставаться на плаву и не брать кредиты в коммерческих банках — Сахалинская область единственный регион Дальнего Востока, не имеющий кредитов. С другой стороны, такие действия напрямую скажутся и на внутренней политике. Регион, отдаленный от Москвы, обладает своим неповторимым менталитетом. Сказать, что здесь особое отношение к Москве и федеральной власти, — это мягко передать истинный настрой жителей островного региона. Перераспределение нефтегазовых доходов Сахалина в преддверии выборов президента РФ весной 2018 года — это вообще мина замедленного действия. Мы видели, как жестко жители региона отреагировали на сокращение региональных льгот, островному правительству просто не оставалось ничего делать: когда люди вышли на митинги, оно, посыпав голову пеплом, вернуло всё на круги своя. Вот именно в разрезе подготовки к президентским выборам вопрос перераспределения нефтегазовых доходов особо настораживает. Ведь это серьезный шаг, решающий шаг для региона. Хотя, учитывая то, что многие годы регион толком не использовал нефтегазовые доходы и, по сути, не показал в первую очередь экономического эффекта от их вложения, то, возможно, шаг верный и правильный. В таком случае правительству Сахалина нужно, склонив голову, признаться населению региона: «Мы не смогли показать эффективное управление миллиардами рублей». А если еще проще: расписаться в своей несостоятельности. В регионе масса вопросов, которые необходимо решать. Почему власти держали нефтегазовые миллиарды, как старуха в чулке? Не умеют работать? Или знали наперёд, что перераспределения нефтегазовых доходов не избежать? Гадать можно много. Но главное сегодня — сделать все возможное для того, чтобы Сахалин и Курилы не рухнули в «лихие-90», в нищету и разруху. И с этой задачей придется справляться и региональной, и федеральной власти», — поделился мнением шеф-редактор Дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексей Иванов.

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Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил не допустить ухудшения социально-экономического положения сахалинцев и курильчан. Многие на островах только невесело пошутили.

«Сделать это будет несложно — ухудшать некуда».

И глава региона Олег Кожемяко пообещал «в Москве на всех уровнях обсуждать, какие-то решения будут приниматься после исчерпывающих консультаций».

Хочется спросить: «А чего ж раньше-то не обсуждали, не использовали огромные деньги, сказочные возможности, о которых лишь мечтать может любой российский регион»?

Впрочем, вряд ли губернатор Сахалина захочет отвечать на этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обсуждения бюджета на ближайшие три года, говоря о перераспределении сахалинских нефтегазовых доходов в пользу федерального центра, министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что регион деньги на развитие не использовал.

«На самом деле мы видим, коллеги, что деньги Сахалина во многом находятся на счетах и не используются. 40 млрд скопилось таких остатков. Считаем, что те деньги, которые мы централизуем, они не пойдут на сбалансированность общего бюджета РФ, они пойдут на развитие регионов Дальнего Востока, на Сахалин в том числе», — сказал глава Минфина РФ.

Напомним, подготовленные правительством РФ поправки подразумевают, что схема распределения нефтегазовых доходов станет прямо противоположной: 75% сумм будет поступать не в казну Сахалинской области, а в федеральную казну. Соответственно в бюджет Сахалинской области будет поступать лишь 25% доходов.

В последние годы Сахалин теряет доходы от нефтегазового сектора. Если в 2015 году нефтяники и газовики Сахалина поставили в бюджет региона 169 млрд рублей, то в 2016-м — только 93. По итогам 2017 года поступления, по прогнозу регионального минфина, составят 52 млрд, а в 2018 — всего 36 млрд рублей.

Нефтегазовая часть сахалинского бюджета в 2017 году снизилась до 54%.