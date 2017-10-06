Москва, 6 октября, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Правительство России выделило 9,9 млрд рублей, которые будут направлены в виде дополнительных средств на финансирование госпрограммы «Развитие транспортной системы», говорится в опубликованном 6 октября документе на сайте ведомства.

Грук Андрей ИА Красная Весна Дорога

В соответствии с распоряжением №2156-р средства будут выделены регионам в соответствии с изменением в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Из общей суммы средств 1,4 млрд рублей будут направлены в бюджеты 11 субъектов федерации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений.

3,8 млрд рублей получат девять регионов на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития России проектов.

2,6 млрд рублей будут потрачены на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог в 17 субъектах РФ.

2 млрд направят в бюджет Хабаровского края на финансирование проектов, реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнёрства.

Читайте также: ОНФ выявил дороги, которыми более всего недовольны в каждом регионе

Кроме того, отдельные ассигнования будут направлены в бюджеты Калининградской и Омской областей на реализацию региональных программ в сфере дорожной деятельности.

В результате такой поддержки правительство намерено улучшить сеть автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Отметим, что в апреле 2017 года правительство РФ выделяло 30 млрд рублей на строительство и ремонт около 5 тыс. километров дорог по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».