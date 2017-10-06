Вашингтон, 6 октября, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Иран не придерживается духа соглашения о мирном характере ядерной программы, заявил 5 октября президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Иранский режим поддерживает терроризм, распространяет насилие, кровопролитие и хаос по всему Ближнему Востоку. Поэтому мы должны положить конец продолжающейся агрессии Ирана и его ядерным амбициям. Они не придерживались духа их соглашения», — отметил он на встрече с военачальниками в Белом доме.

На встрече присутствовали председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и двое отставных генералов — министр обороны Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Трамп подчеркнул, что США не должны позволить Ирану получить ядерное оружие. На вопрос, какое решение президент принял по поводу участия Америки в соглашении с Тегераном, он ответил:

«Вы очень скоро услышите про Иран».

Ранее сообщалось, что на следующей неделе Дональд Трамп объявит, каким образом США в дальнейшем будут выполнять Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Отмечалось, что президент Америки намерен отказаться от сделки.