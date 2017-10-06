Магаданская область, 6 октября, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Спикер Магаданской областной думы Сергей Абрамов выступил против включения северных надбавок в структуру минимального размера оплаты труда при повышении его до уровня прожиточного минимума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM МРОТ

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В рамках заседания парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» в Петропавловске-Камчатском Сергей Абрамов вновь заявил, что северные надбавки не должны быть включены в структуру МРОТ при повышении его до уровня прожиточного минимума.

«Это также касается надбавок и стимулирующих коэффициентов в отношении зарплат учителей и медиков», — обозначил спикер Магаданской областной думы.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ 29 сентября внесло в Госдуму РФ законопроект о доведении МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

По мнению главы Минтруда РФ Максима Топилина, зарплата в тех регионах, где есть особые климатические условия, должна формироваться с учётом районных коэффициентов и северных надбавок.