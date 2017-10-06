Краснодар, 6 октября, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Массовые звонки о минировании зданий в России совершали четыре российских гражданина, уехавшие за границу. Внутри страны им помогали сообщники, сообщил 5 октября директор ФСБ Александр Бортников на встрече с журналистами.

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«Мы установили, правда, непросто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей», — сказал Бортников после завершения совещания руководителей спецслужб органов безопасности и правоохранительных органов — партнеров ФСБ России.

Он пояснил, что «телефонным террористам», находящимся за границей, помогали пособники в России. В данный момент организована работа по розыску преступников, однако поиск затруднен тем, что при использовании IP-телефонии определить реальное местонахождение преступников сложно.

«Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», — пояснил глава ФСБ.

Трудности в определении вызывают и технические средства, использованные злоумышленниками, и их нахождение на территории других государств.

Директор ФСБ сообщил, что в результате волны «телефонного терроризма» был нанесен значительный экономический и моральный ущерб хозяйствующим субъектам. Пострадали, прежде всего, те структуры, в отношении которых были ложные звонки.

«Ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, — существенный, мало того, что и моральный ущерб существенный. Экономику мы считали на первых днях — более 300 миллионов рублей понесли убытки те структуры, в отношении которых были ложные звонки», — сказал Бортников.

Отметим, что совещание спецслужб органов безопасности и правоохранительных органов проходило в Краснодаре 4−5 октября. В нем приняли участие представители 117 делегаций из 76 государств и четырех международных организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шквал анонимных звонков о якобы заминированных зданиях в разных городах России начался 11 сентября 2017 года. В результате «телефонной атаки» были «заминированы» свыше 1,9 тысячи зданий, в основном торговые центры, транспортные узлы и другие присутственные места. За все время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России, однако ни одно из сообщений не подтвердилось.