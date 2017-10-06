Якутск, 6 октября, 2017, 07:04 — ИА Регнум. Крупные жизнеобеспечивающие компании Якутии одна за другой просят у банков многомиллионные суммы в кредит. В октябре список тех, кто уже занял деньги, пополнили «Ленское объединённое речное пароходство» и «Железные дороги Якутии», передаёт корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

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Получается, что кредиты берут девять стратегически важных компаний республики, в числе которых ГУП «ЖКХ», ЯТЭК, «Сахатранснефтегаз», «Саханефтегазсбыт», «Якутскэнерго», авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии». Общая сумма их долговых обязательств исчисляется миллиардами.

«Ленское объединённое речное пароходство», осуществляющее доставку грузов в рамках северного завоза, намерено занять в банках на два года 700 млн рублей под 13,3%. Компания берёт деньги в долг для финансирование текущей деятельности, в том числе на формирование покрытия по аккредитивам.

«Железные дороги Якутии» занимают 300 млн рублей под 9,8% до 31 марта 2018 года включительно. Деньги нужны компании для финансирования текущей деятельности, в том числе капитальных затрат.

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Невозобновляемую кредитную линию открывает и «Якутскэнерго», её лимит — 134,8 млн рублей. Целью привлечения кредита в документации указано пополнение оборотных средств компании.

Напомним, ранее «Саханефтегазсбыт» попросил у банков в кредит 1 млрд рублей, мэрия Якутска — 250 млн, минфин региона — 1 млрд, ГУП «ЖКХ» — 255 млн, «Сахатранснефтегаз» — 400 млн рублей, ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) — 5 млрд, «Полярные авиалинии» — почти 200 млн., а авиакомпания «Якутия» готова была заплатить 100 млн рублей за пролонгацию уже существующего кредита.

Глава Якутии Егор Борисов не видит в кредитах ничего страшного. «Это ведь очень удобно», — говорил он, комментируя госдолг республики, который составляет 51,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, при наполнении бюджета Якутии на 2017 год возникли сложности: республика недополучает доходы от АЛРОСА из-за укрепления рубля. Когда доллар стоил дороже, продающей продукцию за валюту алмазодобывающей компании было выгоднее конвертировать его в рубли, и прибыль была выше.