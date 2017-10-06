Новосибирск, 6 октября, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Ряд новосибирских экспертов, которые занимаются вопросами защиты финансовых прав граждан, решили обратиться к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с требованием ограничить аппетиты страховых компаний и банков при навязывании страховок при кредитовании граждан, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Они уже разместили в сети Интернет петицию с соответствующим содержанием в адрес главы Центробанка. Авторы инициативы считают, что сегодняшние попытки надзорного ведомства навести порядок в этой сфере половинчаты. И такой недосмотр приводит к тому, что банки легко находят лазейки для того, чтобы зарабатывать дополнительные средства на глубоко закредитованных гражданах России.

Квентин Метсис. Ростовщики. 1510

«В банковской сфере Российской Федерации в очередной раз сложилась ситуация, когда население, получающее кредиты, выступает в роли дойных коров. Среднестатистического российского заёмщика страховые компании при молчаливом согласии Центробанка и в угоду ненасытным банкам еще глубже загоняют в долговую яму. Хочешь получить кредит — заключи договор страхования жизни, здоровья, потери трудоспособности, потери работы и т.п. Это — непреложное требование, с которым сталкивается каждый, переступая порог кредитного учреждения в поисках финансовой поддержки», — сказано в тексте петиции.

Авторы обращения уверены, что «мотив банков — зарабатывать комиссионное вознаграждение за «организацию процесса страхования», то есть — обогащаться».

Отмечается, что с 1 июня 2016 года у граждан появилась возможность отказаться от ненужной услуги страхования, воспользовавшись «периодом охлаждения». Пока что срок его ограничен пятью днями, но с 1 января 2018 года он будет увеличен до 14 дней. Однако, считает инициативная группа новосибирских экспертов, прописанное на бумаге по факту не работает, потому как банки быстро нашли для себя лазейку.

«В указании Центробанка прописано, что договор страхования можно расторгнуть, если со страховщиком его заключило физическое лицо. И для банков стало важным обойти это самое «физическое лицо». Теперь многие банки сами заключают договоры со страховыми компаниями, а заёмщикам предлагают присоединиться к этим договорам коллективного страхования. Соответственно вернуть деньги за присоединение к такому договору невозможно. По обновленной схеме работают большинство банков РФ. Указание Центробанка изменить ситуацию не смогло», — говорится в обращении новосибирских экспертов к Набиуллиной.

Они отмечают, что стоимость страховой услуги при получении кредита доходит до 20% от получаемой суммы займа при единовременной оплате или до 1% в случае ежемесячной оплаты. Отказаться от заключения «добровольного» договора страхования удаётся не каждому. А зачастую банковские клерки говорят в открытую, что получить кредит без оформления страховки не удастся.

Один из авторов петиции, координатор проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» в Новосибирской области, директор «ФПК «Альтернатива» Антон Канунников в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что он не против страхования как такового, он выступает против квазистрахования.

«Новосибирская область — один из самых закредитованных регионов России. По данным Центробанка, область входит в пятёрку по стране по данному показателю. Для нас эта проблема актуальна, и то, что навязывают страховки, это проблема колоссальная, потому что везде твердят, что снижается ключевая ставка, снижаются ставки по кредитам, что сейчас самое время брать кредиты. Начался осторожный рост на рынке потребительского кредитования. И банкиры под этот спрос впихивают страховые продукты. Уникальность ситуации в том, что банк выдал кредит и часть этих денег сразу же зачислил на свой счёт в виде комиссии. А человек остался должен», — отметил Канунников.

По данным Канунникова, среднестатистический портрет закредитованного гражданина в Новосибирской области выглядит так: это женщина в 80% случаев, ей 47 лет, без высшего образования, ее ежемесячный доход в районе 22−24 тысяч рублей, из имущества только жильё, в котором она проживает, при этом у неё семь действующих кредитов на сумму 950 тыс. рублей с ежемесячным платежом выше, чем заработная плата.

Авторы обращения к Эльвире Набиуллиной намерены собрать подписи пострадавших от действия страховых компаний и банков граждан.

По информации, которую ИА REGNUM предоставили в региональном отделении Общероссийского народного фронта, в первом квартале 2017 года рост просроченной задолженности опережал рост кредитного портфеля в целом. Максимальный показатель закредитованности домохозяйств сохраняется в Калмыкии, Туве, Чувашии, Иркутской, Тюменской, Новосибирской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Объем общей задолженности физических лиц в банках составил 10 трлн 838 млрд рублей. В пересчете на каждое российское домохозяйство (расчетный эквивалент средней семьи) объем задолженности в первом квартале составил 191,9 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность — 15,6 тыс. рублей. (8,1%).

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, только за первое полугодие 2017 года банки продали услугу «страхование заемщика» на сумму 20,5 млрд рублей.