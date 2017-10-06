Москва, 6 октября, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Совокупный объем иностранной валюты в наличных деньгах у российских компаний и физических лиц оказался рекордным за всю историю — $54,5 млрд, 6 октября со ссылкой на данные Банка России пишет газета «Известия».

Pictures of Money Наличные

Объем в $54,5 млрд зафиксирован в июле 2017 года, что превысило аналогичный показатель 2014−2015 гг.

«Таким образом, объем наличной валюты в небанковском секторе достиг исторического максимума», — пишет издание.

Факторами этой тенденции названы попытки уйти от отрицательных ставок в иностранных банках, действия по защите от западных санкций, а также обеспечение долларовой ликвидности.

Комментируя полученные данные, Сергей Хестанов, доцент РАНХиГС, обосновал выбор в пользу наличных денег:

«Некоторые компании опасаются санкционных действий. Дело в том, что движения доллара через любые счета во всех платежных системах так или иначе могут быть, во-первых, отслежены, а во-вторых, заблокированы».

Эксперт отметил, что хранение денег наличными является альтернативой отрицательным ставкам в европейских банках. При отрицательных процентных ставках арендовать хранилище для наличных денег выгоднее, чем держать средства на банковском счете.