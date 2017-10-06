Берлин, 6 октября, 2017, 05:18 — ИА Регнум. Число жертв тропического шторма «Ксавье», который пришел из Атлантики в Германию, достигло семи человек, передает ABC News.

Иван Айвазовский. Волна. 1895

Практически все жертвы урагана погибли из-за падения деревьев. Сообщается об одном погибшем в Гамбурге, одном — в Ростоке, одном — в Берлине и четверых в окрестностях Бранденбурга.

Сила ветра шторма достигала 120 км/ч. Особенно сильны оказались разрушения от шторма на севере страны.

«Ксавье» парализовал авиасообщение и железнодорожное движение. Около 400 пассажиров железных дорог пришлось эвакуировать.

Известно также об обрывах линий электропередач и разрушениях на промышленных объектах — так, в порту Вильгельмсхафен из-за шторма рухнул 1000-тонный кран.

В настоящий момент тропический шторм «Ксавье» покинул территорию Германии и бушует в Польше.