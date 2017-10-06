Москва, 6 октября, 2017, 03:39 — ИА Регнум. Обвиняя Тегеран в нарушении соглашения по иранской ядерной программе, Вашингтон рискует остаться без поддержки, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Комментируя заявление американского президента Дональда Трампа, в котором лидер США назвал политику Ирана далекой от «духа ядерного соглашения», Пушков отметил:

«США не хватает конфликта с КНДР: Трамп обвинил Иран в «нарушении духа ядерной сделки». По этому вопросу США рискуют остаться в одиночестве».

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Напомним, ядерное соглашение касается не только Тегерана и Вашингтона. Субъектами договоренности также являются Россия, Китай, Германия, Франция, Великобритания.

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Несмотря на существующую договоренность, на которую рассчитывает Иран, надеясь на отмену западных санкций, с приходом в Белый дом Трампа в адрес Тегерана регулярно звучат обвинения в террористическом характере политики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что «агрессии Ирана» нужно положить конец, как и его «ядерным амбициям».

«Иранский режим поддерживает терроризм, экспортирует насилие, кровопролитие и хаос на Ближнем Востоке», — сказал он.