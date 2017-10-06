Вашингтон, 6 октября, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп озвучил свое мнение о будущем ядерного соглашения с Ираном, официальное решение по которому может быть объявлено Белым домом на следующей неделе, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам американского президента, Иран «не приблизился к духу ядерного соглашения».

«Иранский режим поддерживает терроризм, экспортирует насилие, кровопролитие и хаос на Ближнем Востоке. Мы должны положить конец продолжающейся агрессии Ирана и его ядерным амбициям. Он не приблизился к духу ядерного соглашения», — считат Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что США обязаны «не допустить, чтобы Иран… получил ядерное оружие».

В ответ на вопрос журналистов, действительно ли Белый дом намерен объявить о денонсации ядерной сделки 2015 года на следующей неделе, Трамп ответил: «Вы скоро услышите об Иране».

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о своем намерении денонсировать международное ядерное соглашение с Ираном еще до своего избрания на пост в 2016 году.

Иран и шестерка международных посредников (постоянные члены Совета безопасности ООН — Россия, Великобритания, Франция, Китай и США, а также Германия) в 2015 году подписали ядерное соглашение, согласно которому Иран постепенно сворачивает свою ядерную программу в обмен на смягчение санкционного режима.

По информации МАГАТЭ, Иран добросовестно исполняет свою часть соглашения.