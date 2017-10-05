Лхаса, Китай, 6 октября, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Вскоре начнется масштабная реставрация древнего дворца Потала, расположенного в столице Тибетского автономного района, сообщает 5 октября агентство «Синьхуа».

Дворец Потала

По словам представителя администрации дворца, проект реставрации был одобрен Государственной администрацией культурного наследия КНР. Он прежде всего направлен на починку золоченой крыши дворца и улучшение системы контроля безопасности.

«Части золотых пластин крыши был повреждены длительным воздействием ветра, солнца и дождя», — заявил представитель администрации, добавив, что реставрация существенным образом продлит срок службы крыши.

Проект обойдется властям более, чем в 10 млн юаней ($1,5 млн).

Дворец Потала был построен в VII веке нашей эры, а позднее реконструирован и расширен уже в XVII веке. В 1994 году он был внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Только в 2016 году более 1,37 млн внутренних и иностранных туристов посетили дворец. За прошедшие два десятилетия центральное правительство КНР потратило около трех млрд юаней на защиту культурного наследия Тибета.