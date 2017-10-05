Пекин, 6 октября, 2017, 00:49 — ИА Регнум. Полиция КНР раскрыла 5983 финансовые пирамиды за первые девять месяцев 2017 года, что на 118% выше прошлогодних показателей, сообщает 5 сентября агентство «Синьхуа».

Пирамида

По информации Министерства общественной безопасности Китая, всего в этих финансовых пирамидах было задействовано 30 млрд юаней ($4,5 млрд).

Количество интернет-пирамид выросло, при чем, многие из них теперь используют для махинаций виртуальную валюту.

Специальная кампания против организаций, занимающихся созданием пирамид, проводилась министерством под видом агентств по трудоустройству. Она началась в августе, и уже приносит свои плоды.

Так, полиция Тяньцзиня, Чжэцзяна, Цзянси и других регионов страны нагрянула к владельцам 1700 сайтов, обслуживающих интересы финансовых пирамид, задержав 3800 организаторов и участников нелегальных схем.

Финансовые пирамиды находятся вне закона в большинстве стран мира, поскольку данная «бизнес-модель» основана на привлечении денежных средств от все большего числа участников без осуществления реальных продаж или инвестиций. В подобных схемах, организаторы обещают новым членам поделиться денежными средствами от людей, которых они привлекают.

Напомним, что в середине сентября суд Пекина приговорил 26 организаторов крупнейшей в истории Поднебесной финансовой пирамиды Ezubao к тюремных срокам и штрафам на общую сумму $276,2 млн.