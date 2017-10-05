Ереван, 6 октября, 2017, 00:37 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 5 октября, принял новоназначенного сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефера.

Арцахпресс Эндрю Шефер

Как сообщает президентская пресс-служба, Саргсян поздравил посла Шефера с назначением, подчеркнув, что новоназначенный сопредседатель принял дипломатическую миссию в нынешний довольно сложный период процесса урегулирования нагорно-карабахской проблемы, Серж Саргсян пожелал ему успехов в деле выполнения этой важнейшей миссии.

Президент страны выразил надежду, что посреднические усилия стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении решения проблемы исключительно мирным путём и в соответствии с нормами и принципами международного права продолжатся, и подчеркнул, что Армения вместе с сопредседателями Минской группы готова продолжать усилия в этом направлении.

4 октября Шефер встретился в Степанакерте с президентом Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяном и министром обороны Левоном Мнацаканяном.

«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом», — сказал американский дипломат после встречи.

Как сообщает «Арцахпресс», сопредседатель сообщил также, что знаком с карабахским конфликтом, он очень сложный.

«Мы с другими сопредседателями Минской группы будем периодически посещать регион, чтобы найти мирный путь урегулирования», — сказал Шефер.

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