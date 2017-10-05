Москва, 5 октября, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Приватизация 1990-х годов подорвала конкурентные позиции России на мировом рынке по многим ключевым отраслям. Об этом 5 октября заявил руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Виталий Савельев Анатолий Чубайс и представитель МВФ. 1997

«При разговорах о приватизации очень часто упускается из внимания то, что была разрушена вся хозяйственная система Советского Союза. Приватизация расщепила собственность», — заявил Колташов.

«Это сразу же лишило возможности и отдельные предприятия, и экономику в целом нормально конкурировать на мировом рынке», — подчеркнул он.

Новые собственники в основном разворовывали оборудование, огромное количество предприятий было разрушено. В силу этого позиции страны были невероятно ослаблены. Но совершенно отдельная проблема проистекала и из того, что советская система экономики носила крайне монополистический характер — и эти монополии, при этом, были «в принципе очень хороши для конкуренции на мировом рынке», считает Колташов.

«Эти монополистические структуры были разрушены, расщеплены: один завод оторван от другого, приватизация сначала прошла на одном заводе, потом на втором. В результате хозяйственные связи были подорваны», — указал экономист.

Развал координации хозяйственной деятельности предприятий нашёл отражение и в общее общем процессе развала внутреннего рынка — при этом совершенно никто не позаботился о том, чтобы сформировать спрос внутри экономики.

«Понятно, что внутри страны была проблема с рынком, с отсутствием малых предприятий. Но они действительно могли вырасти снизу, или могла бы быть продана мелкая собственность — магазины, маленькие склады, мастерские, — всё это могло быть приватизировано даже в стране, где было мало денег», — указал Колташов.

«Если экономика переводится на рыночные рельсы, нужно сделать так, чтобы предприятия, которые производятся на предприятиях, продавались внутри страны, чтобы были покупатели, чтобы у людей были деньги. Не приватизационный чек, а деньги», — добавил он.