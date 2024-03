Санкт-Петербург, 5 октября, 2017, 23:08 — ИА Регнум. Высотная доминанта общественно-делового комплекса «Лахта Центр» 5 октября 2017 года достигла отметки 384 метра, еще до завершения строительства став самым высоким небоскребом Европы. Об этом сообщила пресс-служба «Лахта центра», который возводится российской корпорацией «Газпром» на северо-западной окраине Петербурга.

Lakhta.center «Лахта центр»

Петербургский небоскреб уже на 10 метров обогнал предыдущего европейского рекордсмена — башню «Федерация-Восток» в Москве (374 м).

«К моменту окончания строительства в 2018 году «Лахта Центр» достигнет 462 метров и войдет в топ-20 самых высоких зданий за историю человечества», — отметили организаторы строительства.

В «Лахта центре» напомнили хронологию того, как петербургская башня, стартовав в конце августа 2015 года, устремлялась всё выше и выше. Уже 27 июня 2016 года башня в Лахте стала самым высоким зданием в Петербурге, достигнув 147 метров.

В июле 2016 года «Лахта Центр» обогнал высочайшие здания Бельгии — Tour du Midi (150 м), Финляндии — Kymijärven voimalaitos (155 м) и Нидерландов — Maastoren (164,75 м). В августе того же года петербургский небоскреб обогнал собрата в Швейцарии — Roche Turm Bau 1 (178 м) и Швеции — Turning Torsoсо (190 м).

7 октября 2016 года петербургская башня переросла небоскреб UniCredit Tower в Милане (218 м); 25 октября сравнялась с Palace of Culture and Science в Польше и Tour First (231 м) во Франции.

В январе 2017 года «Лахта центр» обогнал мадридский небоскреб Torre de Cristal (250 м). В начале апреля обошел и немецкую башню Commerzbank Tower (259 м). 12 апреля 2017 года позади остался лондонский The Shard (306 м). Наконец, 5 октября «Лахта центр» достиг отметки 384 метров, за 827 дней став самым высоким зданием на территории Европы.

«Лахта Центр» — самый северный небоскреб в мире. В нем будет 87 этажей, закручивающихся в форме спирали на 90 градусов от основания до вершины. Всего в комплексе «Лахта центра» будет четыре объекта недвижимости общей площадью свыше 400 тыс. квадратных метров.

В комплексе будут располагаться штаб-квартира ПАО «Газпром» и общественные пространства. В их числе — самая высокая в Европе обзорная площадка на уровне 360 метров, планетарий, открытый атриум на берегу Финского залива, научно-образовательный центр и другие объекты.

К настоящему моменту в «Лахта центре» завершены все бетонные работы, установка композитных колонн и межэтажных перекрытий. Возводится шпиль башни, длина которого составит 117 метров, масса 2 тысячи тонн.

Полностью завершен монтаж металлоконструкций многофункционального здания «Лахта центра». Продолжается остекление его фасадов. В небоскребе смонтировано свыше 75% внешних стеклопакетов. Продолжаются работы по прокладке инженерных сетей внутри зданий комплекса.

Напомним, строительство многофункционального общественно-делового комплекса «Лахта центр», будущей штаб-квартиры «Газпрома», ведется на северном берегу Финского залива с октября 2012 года. Окончание строительства всего комплекса «Лахта центр» намечено на 2018 год. Открытие первых объектов комплекса произойдет летом 2019 года.