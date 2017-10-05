Хартум, 5 октября, 2017, 22:45 — ИА Регнум. Белорусские компании начнут реализацию энергетических проектов на территории Судана. Такую возможность стороны обсудили во время ряда встреч белорусской делегаций с суданской в городе Хартум. Об этом сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе министерства энергетики Белоруссии.

Pedro Ribeiro Simões Судан

Поскольку обе стороны заинтересованы в энергетическом сотрудничестве, представители Белоруссии и Судана обсудили возможность участия организаций РБ в суданских проектах. Конкретные данные пока не раскрываются. Однако отмечается, что по результатам этих договоренностей главы минэнерго обеих стран подписали протокол поручений.

Делегация РБ во главе с главой минэнерго Владимиром Потупчиком вела переговоры с Суданом по поводу совместных проектов с 3 по 5 октября. В состав переговорной группы вошли представители «Белнефтехима», ГПО «Белэнерго», ГПО «Белтопгаз», РУП «Белэнергосетьпроект», РУП «Белнипиэнергопром», РУП «Белэнергоремналадка».

Минск и Хартум совсем недавно начали работать над налаживанием экономических и политических связей. Поэтому по итогам 2016 года товарооборот между странами составлял всего $40 млн.

Напомним, что в январе 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил с официальным визитом Судан, где встретился с президентом этой страны Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом. Тогда же стороны подписали соглашение о дружественных отношениях и сотрудничестве. Этот документ предполагает активизацию прямых контактов на уровне среднего и малого бизнеса, создание совместных предприятий в области промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, продовольствия и фармацевтики.

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Был подписан еще ряд важных документов: межправительственное соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций, меморандум о взаимопонимании между министерствами юстиции и энергетики, соглашение о сотрудничестве в области электроэнергетики, общая программа о высшем образовании в 2017—2020 годах. Учитывая количество договоренностей в разных сферах, 2017 год можно считать отправной точкой в начале серьезного сотрудничества между странами.

Однако, как отмечали белорусские СМИ, главной целью сотрудничества Белоруссии с Суданом является нефть. Заместитель премьер-министра РБ Владимир Семашко после визита Лукашенко в африканскую страну говорил, что надеется на реализацию проектов в сфере добычи черного золота, газа.

Дело в том, что Судан активно взялся за разведку нефтяных и газовых месторождений. Запасы нефти здесь оцениваются примерно в 180 млн тонн. Большая часть запасов Судана залегает в бассейне Muglad, поделенном на несколько основных лицензионных блоков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белоруссия в последние несколько лет активно занимается поиском дополнительных поставщиков нефти. Сегодня вся перерабатываемая в стране нефть импортируется из России. На протяжении всего 2016 года Москва и Минск не могли договориться по поводу цены на газ, в результате чего российская сторона была вынуждена сократить поставки нефти, чтобы стимулировать республику к погашению накопившегося долга. Теперь, по мнению ряда экспертов, Минск ищет новых экспортеров черного золота в стране, чтобы попытаться надавить на Россию и получить новые преференции. Одна из последних таких громких тем — это начало бурения белорусской госкомпанией скважин на газоконденсатном месторождении на Украине.

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