Москва, 5 октября, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Работа по укреплению престижа учителя будет продолжаться, заявил президент России Владимир Путин 5 октября на открытии концерта в рамках конкурса «Учитель года — 2017» в Государственном Кремлевском дворце.

Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951

Путин также пообещал, что в России будет укрепляться система повышения квалификации учителей.

«Учитель, педагог — это не просто профессия, но и призвание, нелегкая, ответственная миссия», — считает президент.

В своем выступлении глава государства подчеркнул важность профессии педагога и его роль при формировании и духовно-нравственном воспитании учеников:

«Эти понятия, нравственные основы, не выучишь по учебникам и не скачаешь из интернета. Эти нравственные основы закладываются благодаря каждодневной работе педагогов».

Президент считает, что российское образование должно соответствовать требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня.

«Это касается содержания учебного процесса и технического оснащения», — считает Путин.

Глава государства подчеркнул, что результаты, которые ученики демонстрируют на олимпиадах, свидетельствуют о таланте каждого ученика.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа 2016 года, общаясь с участниками форума «Территория смыслов» на Клязьме, глава правительства Дмитрий Медведев дал совет учителям, которые живут на низкие зарплаты, идти работать в бизнес. При этом мнение Медведева совпадает с мнением президента в части виденья профессии учителя как призвания:

«Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес».

Напомним, летом 2007 года бывший глава Минобрнауки Андрей Фурсенко на молодежном форуме в Селигере раскрыл истинную цель, которая стоит перед отечественным образованием:

«Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других».

Несмотря на победные рапорты официальных представителей власти, многие эксперты отмечают, что формула Фурсенко в образовании действует и сегодня. Кризис реформы образования и постепенное, но систематическое снижение качества образования, признают почти все участники образовательного процесса.