Москва, 5 октября, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Россия и Саудовская Аравия подписали 14 документов о сотрудничестве по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда 5 октября в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин с Королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом

В числе подписанных документов — межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, меморандумы о взаимопонимании между министерствами связи и министерствами торговли двух стран.

Также подписана дорожная карта торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией на среднесрочную перспективу, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере труда, социального развития и социальной защиты, программы сотрудничества в области культуры, сельского хозяйства, использования атомной энергии в мирных целях.

Подписан контракт между «Рособоронэкспортом» и Саудовской военно-промышленной компанией на общие условия организации в Саудовской Аравии лицензионного производства автоматов Калашникова АК103 и патронов различного назначения.

Заключено соглашение о создании Инвестиционного энергетического фонда в объеме $1 млрд с участием Публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, Национальной нефтяной компании Саудовской Аравии «Сауди Арамко» и Российского фонда прямых инвестиций, а также соглашение о создании Инвестиционного фонда в сфере высоких технологий в размере $1 млрд.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии «Сауди Арамко», Российский фонд прямых инвестиций и ПАО «СИБУР Холдинг» заключили соглашение о сотрудничестве в реализации проектов в сфере нефтепереработки.