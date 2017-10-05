Бишкек, 5 октября, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Самая большая благодарность властям Киргизии и Узбекистана со стороны граждан связана с долгожданным открытием контрольно-пропускных постов на киргизско-узбекской границе. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров со своим киргизстанским коллегой Алмазбеком Атамбаевым, прибывшим в Ташкент с государственным визитом, пишет пресс-служба главы государства.

President.kg Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев. Ташкент, 5 октября 2017 года

«Думаю, история свое скажет. За короткое время волею двух президентов был достигнут такой уровень взаимопонимания. Думаю, народы двух братских стран достойно это оценят. После наших встреч в Пекине, Астане, исторических переговоров в Самарканде мы достигли по всем направлениям очень больших результатов. Если говорить о наших политических взаимоотношениях, то нет ни одного нерешенного вопроса. В ООН, СНГ, Исламской организации сотрудничества мы поддерживаем друг друга, и нет никаких вопросов. В торгово-экономических отношениях как мы с вами договорились, мы не будем мешать нашим предпринимателям», — сказал президент.

Узбекистанский лидер поблагодарил Атамбаева за «мудрость и политическую волю», а также выразил надежду на то, что встреча с президентом Киргизии «станет исторической».

»Это все произошло потому, что вы скрупулезно, серьезно относитесь к нашим двусторонним отношениям. И результат того, чего мы добились — это ваше большое личное отношение к Узбекистану и узбекскому народу, ваше глубокое знание истории наших народов», — резюмировал Мирзиёев.

В свою очередь, Алмазбек Атамбаев также выразил благодарность президенту Узбекистана за «большую мудрость и дальновидность». И добавил, что когда-то обе республики были в составе одного государства.

«И это государство занимало большие территории, в том числе где сегодня находятся и Казахстан, и Таджикистан, и Синьцзян, и Киргизия, и Узбекистан — это было Кокандское ханство. С годами все лучше будут понимать, насколько нужны были все эти решения, насколько был важен ваш исторический визит в Бишкек», — подытожил президент Киргизии.

По итогам встречи Алмазбека Атамбаева и Шавката Мирзиёева состоялся обмен ратификационными грамотами между министерствами иностранных дел Киргизии и Узбекистана по Договору о государственной границе.

Читайте также: Впервые за 26 лет. 85% киргизско-узбекской границы согласованы

Также был подписан ряд межправительственных и межведомственных документов, в том числе: Декларация о стратегическом партнерстве, укреплении доверия, добрососедства и дружбы; Межправительственное соглашение по поставке минеральных удобрений; Соглашение о сотрудничестве между Генеральными штабами Вооруженных сил двух стран; Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков; Соглашение о развитии сотрудничества в сфере туризма; Соглашение о сотрудничестве в области обмена статданными; Соглашение о сотрудничестве по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями; Соглашения о сотрудничестве между Джалал-Абадом и Наманганом, Баткеном и Ферганой; Договор о сотрудничестве между Госкомиссиями по делам религий; Меморандум о развитии сотрудничества в сфере транспорта; Меморандум о сотрудничестве между госинформагентством «Кабар» и узбекским Нацинформагентством.

ИА REGNUM напоминает, что 5 сентября 2017 года состоялся первый официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Киргизскую Республику. Узбекистанский лидер провел переговоры со своим киргизстанским коллегой Алмазбеком Атамбаевым. По итогам встречи главы государств подписали промежуточный Договор о киргизско-узбекской госгранице. Документ описывает 85% участков киргизско-узбекской границы, чья общая протяженность составляет 1378 км. Оставшиеся 15% спорных рубежей власти Киргизии и Узбекистана намерены описать в течение ближайших двух месяцев. Отметим, что после визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Киргизию совместная правительственная комиссия уже успела дополнительно описать еще 40 км ранее несогласованных рубежей.