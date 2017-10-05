Орел, 5 октября, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Вадим Потомский отстранен от занимаемой должности. Информация об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, появилась вечером 5 октября на официальном сайте президента России.

Марина Каширская ИА REGNUM Вадим Потомский

Официальная формулировка ухода Потомского — «в связи с заявлением о досрочном сложении полномочий».

Исполняющим обязанности губернатора Орловской области назначен Андрей Клычков, до этого бывший депутатом Мосгордумы от КПРФ.

Справка ИА REGNUM : представитель КПРФ Вадим Потомский был назначен исполняющим обязанности губернатора Орловской области 26 февраля 2014 года. 14 сентября 2014 года был избран губернатором Орловской области с рекордным перевесом голосов (на выборах отсутствовал кандидат от «Единой России», за место главы области «боролись» в основном никому в области не известные представители партий-спойлеров). Однако уже в ближайшие месяцы стало очевидно, что популярности в настроенной оппозиционно области Потомскому не набрать. На своём посту он запомнился в основном конфликтом с «родной» областной партийной организацией, где в штыки восприняли поддержанного Геннадием Зюгановым пришельца, многочисленными скандалами, неуклюжими политическими заявлениями и провалами в экономической сфере.

К победам Потомского можно отнести разве что «усмирение» КПРФ, после серии оглушительных поражений растерявшей все свое влияние и в областном, и в городском советах: угроза возникновения на Орловщине очага «красной оппозиции» оказалась надолго устранена. Однако, как полагают местные наблюдатели, усилия Потомского в конечном итоге и стоили ему поста: со временем стало очевидным, что губернатор ассоциируется у жителей области не с коммунистами, а с вертикалью власти — что может иметь самые негативные последствия для предстоящих президентских выборов.

Что касается нового коммуниста в губернаторском кресле Орловщины, то депутат Московской городской думы, секретарь московского горкома КПРФ Андрей Клычков — довольно яркий представитель коммунистов «нового типа». Известно, что Клычков — выпускник программы развития кадрового управленческого резерва, патронируемой администрацией президента. Несмотря на молодость (Клычков родился в 1979 году), имеет серьезный политический опыт — но пока не имеет управленческого.