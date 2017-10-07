Минск, 7 октября, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Пример Украины у всех на виду: за время нахождения Петра Порошенко у власти погибли 12 журналистов, вынесено 40 приговоров за посты в соцсетях, по десяткам продолжается расследование, 122 эпизода преследования журналистов зафиксированы за январь-июнь 2017 года, более 5000 человек, по информации «Центра свободы слова», обвиняются в «сепаратизме» и «терроризме» и преследуются за посты в соцсетях, видео в блогах, статьи в СМИ.

Belaruspartisan.org Белорусские и украинские националисты в АТО

Однако и задержание в Белоруссии журналистов, сторонников Русского мира, воспринимается многими экспертами аналогично. Давление на тех, чей образ мысли отличается от свойственного агрессивным националистам, непрозрачный намек другим сторонникам истинной, а не мнимой интеграции с Россией «не высовываться» — признаки того, о чем писали арестованные в Белоруссии журналисты Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин. За поддержку Русского мира им грозит от 5 до 12 лет. Призывы к воссоединению его разорванных частей, понимание русских, белорусов и украинцев как единых частей одного народа, критика необандеровских тенденций в своих странах, критика роста агрессивного национализма, критика действий поддерживающих эти тенденции чиновников — то, что осуждается на необандеровской Украине, будучи перенято Белоруссией, поставит и ее на скользкий путь превращения в необандеровское государство.

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