Минск, 5 октября, 2017, 17:40 — ИА Регнум. С начала октября 2017 года в Белоруссии снизили отпускные цены на несколько десятков лекарственных препаратов отечественного производства. Об этом сегодня, 5 октября, сообщил на заседании рабочей группы по вопросу анализа рынка лекарственных препаратов генеральный директор РУП «Белфармация» Вячеслав Гнитий.

Таблетки

По его словам, с начала текущего месяца цены снижены на 32 наименования белорусских лекарств. Гнитий сказал также, что от зарубежных поставщиков ранее поступало предложение о снижении цен на 77 различных препаратов, некоторые из них уже начали закупать по сниженным ценам.

На этом же заседании начальник отдела организации лекарственного обеспечения Наталья Малашко заявила, что министерство здравоохранения Белоруссии начнет применять к аптечным сетям более строгие меры в случае, если они не будут соблюдать предельные рекомендуемые цены. Малашко объяснила, что такое решение принято в связи с тем, что увеличилось количество аптек, которые не соблюдают рекомендации Минздрава по ценам.

Напомним, что в связи с ростом инфляции в 2015 году в РБ, которая составила 13,5% по сравнению с 2014 годом, значительно подорожали продовольственные, непродовольственные товары, услуги. Произошло это из-за усугубления экономического кризиса в стране. Однако если, например, продукты стали стоить на 12% процентов больше, то медикаменты побили все рекорды и стали стоить на 31,8% больше. Только в феврале 2016 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо пресечь попытки производителей и продавцов лекарств «наживаться» на людях. Однако пока ситуация кардинальным образом не изменилась.

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В Белоруссии цены на лекарства по сравнению с соседними странами — Россией, Украиной, Литвой — выше в два, а то и в три раза. Цены, например, на импортные лекарства в Белоруссии формируются в соответствии с указом президента от 2005 года № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику», по условиям которого аптечные сети имеют право назначать торговую надбавку до 30%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за счет принятой в России государственной программы по развитию фарминдустрии экспорт белорусских лекарств оказался под угрозой. Дело в том, что Россия является главным экспортным рынком для фармацевтической промышленности РБ, доля поставок здесь составляет около 60—70%.

Гендиректор РУП «Белмедпрепараты» Павел Коховец отмечал, что за счет этой российской госпрограммы на белорусском рынке стало появляться больше аналогов лекарственных препаратов, которые дешевле отечественных. Поэтому дистрибьютеры потребовали, чтобы Белоруссия снижала цены на препараты. В этих условиях, говорил Коховец, белорусским производителям лекарств конкурировать все сложнее.

Белоруссия поставляет примерно две трети всех лекарств в Россию. В связи с этим 4 октября Валерий Малашко обращал внимание на то, что сегодня при экспорте отечественных лекарств в РФ белорусские производители сталкиваются со множеством барьеров. Их необходимо устранить, а России и Белоруссии следовало бы объединить несколько линеек лекарств, чтобы попытаться выйти на рынке третьих стран, говорил министр.