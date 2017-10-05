Венгрия призывает Россию к объединению: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 октября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Необходимое единство: Венгрия призывает РФ совместно «влиять» на Украину;
- Границы не помеха: «Русские хакеры» взламывают телефоны военных НАТО;
- Декоммуниазция в действии: в Одесской области вандалы надругались над памятником Ленину;
- Литературное признание: в Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии;
- Отставания есть: ФИФА оценила готовность России к проведению ЧМ-2018.