Москва, 5 октября, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») выразила поддержку члену общественного совета при Минкультуры Николаю Бурляеву за его позицию по фильму Алексея Учителя «Матильда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цензура

"Николай Бурляев заявил на слушаниях по культуре Общественной палаты Союзного государства, что выходит из общественного совета Минкульта, где ему вчера министр (Владимир Мединский) даже слова не дал при обсуждении «Матильды», — написала Поклонская в соцсети.

«Надо же, как министру нужно показать этот фильм. Только есть такое понятие, как закон бумеранга», — отметила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава общественного совета при Министерстве культуры РФ Павел Пожигайло подал в отставку в связи с ситуацией вокруг фильма «Матильда». Новым главой общественного совета стал писатель Юрий Поляков, сообщил министр культуры Владимир Мединский после закрытого показа «Матильды», который прошел в его министерстве.

Общественная палата РФ участвует в формировании общественных советов при министерствах, в том числе предлагая кандидатов в совет при Минкультуры. Министерство согласовывает с ОП и правительственной комиссией проект положения об общественном совете перед его утверждением.