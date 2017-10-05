Москва, 5 октября, 2017, 14:37 — ИА Регнум. В ФИФА положительно оценили готовность России к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил Директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, передаёт RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стадион Лужники. Москва

«Наш визит прошёл продуктивно. Готовность мы оцениваем положительно. Есть незначительные отставания от графиков, но все города-организаторы в целом укладываются в графики строительства», — приводит RT слова Смита.

Он обратил внимание, что существует отставание от сроков завершения работ по строительству стадионов в Самаре и Калининграде, а также не завершена подготовка инфраструктуры и подъездных путей.

По словам Смита, организаторы заверили ФИФА, что все работы будут завершены в полном соответствии с графиком.

Кроме того, Смит отметил готовность стадиона «Лужники» в Москве. По его мнению, стадион находится в хорошем состоянии.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.