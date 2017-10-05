Будапешт, 5 октября, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Венгрия и Российская Федерация должны объединить усилия для совместного давления на Украину. Об этом сообщил замглавы комитета по международным делам венгерского парламента Мартон Генгеши в интервью РИА «Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

"Сейчас наша задача такова — уговаривать соседние страны, в том числе Россию, действовать совместно, выступить с общей декларацией, объединившись, давить на Украину», — говорит Генгеши.

При этом он напомнил, что Венгрия оказывает воздействие на официальный Киев, который принял закон «Об образовании», но пока его явно недостаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины приняли закон об образовании, запрещающий с пятого класса обучение школьников страны на иностранных языках. Против закона выступили многие страны Восточной Европы: Венгрия, Польша, Молдавия, Болгария, Румыния, Греция.

Читайте также: МИД Венгрии: Закон об образовании на Украине — «удар в спину»

Читайте также: Никаких переговоров с баранами: Венгрия показала, как вести дела с майданом