Киев, 5 октября, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Выдворенный с территории Украины корреспондент НТВ Вячеслав Немышев не сможет въехать в страну в течение трех лет: ему закрыла въезд служба безопасности Украины (СБУ), говорится в сообщении ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум. Украина

Инцидент произошел вечером 4 октября в Киеве, где журналист снимал сюжет для программы телеканала. Чтобы показать наглядно, из чего состоит украинский бюджет, он купил «Киевский торт» и в кадре на улице города разрезал его на куски.

В этот момент неизвестный начал блокировать съемку, представляясь украинским журналистом. Увидев сотрудников полиции, он начал кричать и заявил, что российский корреспондент угрожал ему ножом.

В Национальной полиции Украины заявили, что корреспондент телеканала НТВ Немышев был задержан за совершение уголовного правонарушения. Какого именно — не уточняется. Однако СБУ выдворила его немедленно: уже утром 5 октября он был принудительно возвращен в РФ на пункте пропуска «Сеньковка».

В полицейском участке Немышев находился около пяти часов, сначала показания брали сотрудники полиции, затем — СБУ.

«После этого мы очень долго ездили по Киеву, потом стояли на какой-то улице, где я сидел в машине в неведении. После этого мне сказали, что всё решено, и мы поехали к границе», — сказал журналист.

В сообщении СБУ говорится, что решение принято о принудительном возвращении в РФ «пропагандиста русского телеканала НТВ». Служба также не уточняет, в чём состоит его правонарушение.

В СБУ заявили, что проинформировали об этом факте представителей международных и украинских общественных организаций, которые работают в сфере защиты свободы слова.

Ранее принудительно выслали и закрыли въезд на Украину российской журналистке, сотруднице Первого канала Анне Курбатовой. Это произошло в конце августа, а в середине того же месяца власти выдворили из страны специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян.

В МИД РФ такие действия квалифицировали как нарушение свободы СМИ и призвали мировое сообщество дать фактам соответствующую оценку. В Общественной палате РФ обратились в ОБСЕ с просьбой оценить высылку российских журналистов.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в августе выразил обеспокоенность фактом выдворения иностранных журналистов из Украины. В письме к главе МИД Украины Павлу Климкину он указал, что выдворение журналистов или запрет их въезда на Украину — тревожащие и чрезмерные меры, тем более если такие меры недостаточно прозрачны и не могут быть оспорены.

Он также напомнил, что страны ОБСЕ взяли на себя обязательство способствовать работе журналистов на территории других государств-членов ОБСЕ.

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Отказывали в регистрации в Киеве и высылали и иностранных журналистов. Так, 25 августа СБУ отказала в регистрации двум испанским журналистам Антонио Памплеге и Мануэлю Анхель Састру. Служба безопасности запретила им въезжать в страну в течение трех лет из-за «деятельности, направленной против национальных интересов Украины».