Обманутых нижегородских дольщиков затягивают в НКО, но они упираются
Нижний Новгород, 5 октября, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Минстрой РФ предлагает обманутым нижегородским дольщикам, пострадавшим при строительстве ЖК «Новинки Смарт Сити» (застройщик — «Квартстрой») объединиться в НКО, которая и выберет нового подрядчика для достройки их домов. Такие данные содержатся в дорожной карте, разработанной Минстроем для решения проблем дольщиков.
В соответствии с документом, в настоящее время на рассмотрении АО «АИЖК» и Минстроя РФ находится заявление о передаче правительству Нижегородской области полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности.
После принятия соответствующего решения правительство Нижегородской области должно будет провести торги по продаже этих земельных участков, а вырученные средства направить на достройку домов. Для этого обманутым дольщикам предлагают создать НКО, которой будет передан земельный участок и объект незавершенного строительства и которая возьмет на себя функции по выбору нового подрядчика для достройки домов.
Читайте также: «Ипотека — лучший контрацептив»: митинг в Нижнем Новгороде
Об иных формах самоорганизации обманутых дольщиков в дорожной карте Минстроя РФ речи не идет. Вопрос рассматривается только при условии, что будет создана НКО.
Как сообщает «Коммерсантъ», предложенный властями вариант достройки ЖК не устраивает дольщиков.
«Нет сроков, и фактически дольщикам предлагают самим построить жилье за свой счет, создав НКО. В Минстрое говорят, что государство поможет, но когда — неизвестно, бюджет на 2018 год расписан, а достанется ли нам что-то в 2019 году — вопрос», — считает представитель инициативной группы «Новинки Smart City» Наталья Саух.
По ее словам, вырученные от продажи земель деньги будут распределяться между всеми недостроями «Квартстроя» в регионе, и средств на всех может не хватить, тем более что в приоритете будут проекты с высокой степенью готовности.
Читайте также: Под Нижним Новгородом появился палаточный лагерь обманутых дольщиков
Кроме того, региональный минстрой, который ранее оценивал достройку ЖК в 2 млрд рублей, сейчас увеличил расчеты до 6 млрд руб., в то время как потенциальные инвесторы называли более скромные суммы — 1−1,5 млрд рублей.
«Такое ощущение, что с инвесторами и не работали должным образом, их просто отпугнули трудностями, в частности коммуникациями, хотя у нас проблема только с канализацией, и в проекте осталось девять непроданных домов и коммерческие площади. При этом право требования нам признать не дают, только право собственности, то есть, когда мы станем собственниками, сами будем платить за аренду земли, охрану и финансировать достройку», — отметила Саух.
Читайте также: Обманутые дольщики вышли на улицы Нижнего Новгорода с гробом на руках
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного привлечения денежных средств дольщиков для строительства жилья в ЖК «Смарт-Сити». Первоначальный срок передачи дольщикам построенного жилья был установлен в IV квартале 2015 года и неоднократно переносился.
Читайте также: Ипотека за пустой участок в поле: пикет дольщиков у нижегородского Заксобрания
По результатам прокурорской проверки было установлено, что застройщик заключил договоры участия в долевом строительстве квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах с ООО «УК «Квартстрой», которое в свою очередь заключало с гражданами договоры уступки права требования на такие помещения. Эти договоры были заключены с нарушением требований ст. 11 федерального закона о долевом строительстве жилья, так как ООО «УК «Квартстрой» в полном объеме не осуществлена оплата цены заключенных с застройщиком договоров долевого участия. Перевод долга на новых участников долевого строительства не осуществлялся.
Позже были задержаны гендиректор ООО «Квартстрой-НН» Сергей Жмаев и директор Нижегородского филиала ООО «УК Квартстрой» Анастасия Одинокова. В федеральный розыск были объявлены также вице-президент ООО «УК «Квартстрой» Александр Байгушев и председатель совета директоров компании ООО «УК «Квартстрой» Александр Делис, а также президент компании Павел Власюк.
Весной 2017 года дольщики «Квартстроя» провели целую серию митингов и пикетов в Нижнем Новгороде с требованиями решить их проблему. Так, в марте на улицу вышли дольщики, которые уже несколько лет ждут своих квартир в квартале «Европейский». В ходе мероприятия группа пикетчиков вынесла на площадь обитый тканью гроб с надписью «Не дождался». Пикетчики возложили к гробу три венка: «От губернатора», «От законодателей» и «От министерства строительства». По данным организаторов мероприятия, несколько дольщиков уже умерли, так и не дождавшись своих квартир.
В мае 2017 года дольщики разбили палаточный лагерь в поселке Новинки у того места, где должен был быть построен ЖК «Смарт Сити». На фоне этого лагеря они записывали видеообращения, которые направляли в Минстрой РФ, генпрокурору Юрию Чайке и министру МВД Владимиру Колокольцеву. В своем обращении они просили признать стройку проблемной и принудить застройщика приступить к работам.
В сентябре 2017 года в Нижнем Новгороде прошел митинг дольщиков «Квартстроя», на котором они в очередной раз потребовали от властей более решительных действий при решении их проблемы. Митингующие заочно напомнили губернатору Валерию Шанцеву, что именно областное правительство рекламировало проект «Смарт-Сити», реализуемый в рамках программы «Жилье для российской семьи», активно приглашало нижегородцев покупать квартиры. Припомнили Шанцеву и фотографии с руководителями компании, которые в настоящий момент находятся в федеральном розыске.
Кроме того, дольщики призывали Сбербанк РФ провести полную заморозку платежей, ввести ипотечные каникулы на время достройки жилья, провести реструктуризацию или рефинансирование ипотеки. Также они просят у банка льготный кредит для застройщика, который взялся бы достроить жилой комплекс. Гарантом, по мнению дольщиков, должно выступить правительство Нижегородской области.