Москва, 5 октября, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд, прибывший с первым официальным визитом в Москву, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 5 октября. Визит начался с конфуза: в аэропорту сломался верный спутник монарха во всех поездках: трап-эскалатор. Из самолета королю пришлось спускаться пешком.

Салман ибн Абдул-Азиза Аль Сауд

В ходе встречи с президентом РФ ожидается обсуждение ситуации на нефтяном рынке и контракта на поставку вооружений. Речь идет зенитных ракетных системах С-400 «Триумф» на общую сумму $3 млрд.

Азизу аль Сауду уже приходилось бывать в Москве — он посещал российскую столицу в качестве губернатора Эр-Рияда несколько лет назад. В преддверии нынешнего визита пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главная надежда России — это то, что визит придаст новый мощный импульс для развития двусторонних отношений.

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Кроме того, Путин и Азиз аль Сауд обсудят конфликты на севере Африки и могут затронуть тему отношений Саудовской Аравии и Катара. Ранее Эр-Рияд разорвал отношения с Дохой, обвинив ее в поддержке Ирана. В этом конфликте Москва заняла нейтральную позицию.

Что касается возможных военных поставок, то, как пишет газета «Коммерсантъ», решение о поставке С-400 на $3 млрд может быть принято на встрече саудовского монарха и президента РФ. В настоящее время Саудовская Аравия в основном закупает оружие в США.

Дипломатические отношения с Саудовской Аравией Россия восстановила в 1991 году, они были разорваны в 1938 году. СССР первым установил дипломатические отношения с Саудовской Аравией в 1926 году.

В США собираются «пристально наблюдать за визитом». Особенно интересуют Вашингтон военные контракты, поскольку Саудовская Аравия — крупнейший оружейный партнер США на Ближнем Востоке. Администрация президента США Дональда Трампа уже успела заключить с Эр-Риядом контракт на $350 млрд на период до десяти лет.

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Отношения России и Саудовской Аравии были осложнены гражданской войной в Сирии, начавшейся в 2011 году: Эр-Рияд встал на сторону вооруженной оппозиции и призвал к отставке президента Сирии Башара Асада. Кроме того, Саудовская Аравия негативно восприняла начало военной операции России в Сирии в сентябре 2015 года.

Тем не менее активные дипломатические и экономические контакты двух стран продолжаются и есть позитивные тенденции. Так, после резкого падения цен на нефть в 2014 году Саудовская Аравия и Россия вместе с Катаром и Венесуэлой договорились о сокращении нефтедобычи, при условии, что это соглашение поддержат другие крупнейшие производители.

В 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы России, объем товарооборота между Россией и КСА составил $491,7 млн, что на 46,9% меньше, чем в 2015 году. Экспорт из России за год сократился на 54,4%, а из Саудовской Аравии — на 9,3%.

В 2017 году товарооборот начал расти: рост составил 29,5% в первом полугодии. Основная доля поставок в 2016 году пришлась на продовольственные товары и сельхозсырье (70,29%); продукцию химической промышленности (13,08%); древесину и целлюлозно-бумажные изделия (7,35%).

Россия экспортирует в королевство продукцию химической промышленности (95,71%); текстиль и обувь (2,70%), а также машины, оборудование и транспортные средства (0,81%).