Минск, 5 октября, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Белоруссия получит достоверную информацию о событиях в Венесуэле от ее президента Николаса Мадуро, заявил посол Боливарианской Республики в Белоруссии Хосе Боггиано Периччи, сообщает 5 октября БЕЛТА.

Hugoshi Николас Мадуро

Президент Венесуэлы прибывает в Белоруссию 5 октября. В ходе своего визита он проведет переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. По словам Периччи, для Венесуэлы этот визит «имеет большое значение», потому что между странами установлено «стратегическое партнерство».

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Посол Венесуэлы отметил, что Белоруссия помогает его стране в экономическом плане, развивая промышленные и строительные сферы. Периччи также добавил, что Мадуро расскажет властям Белоруссии правдивую информацию о том, что происходит в Венесуэле.

Помимо этого, в Минске президенты обеих стран откроют памятник национальному герою Венесуэлы Симону Боливару.

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Напомним, в Венесуэле уже несколько месяцев протекает политический кризис — в стране происходит противостояние между правительством Мадуро и парламентом. В обществе нет единой поддержки той или иной стороны — митинги проходят в поддержку обеих сторон.