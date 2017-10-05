Гонконг, Китай, 5 октября, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Метеорологическая обсерватория Гонконга сообщила об установленном в сентябре температурном рекорде. По данным метеорологов, сентябрь 2017 года стал самым жарким за всю историю наблюдений, начатых еще в 1884 году.

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Гонконгские метеорологи отметили, что средняя температура в сентябре составила 29 градусов по Цельсию, что на 1,3 градуса выше ежегодных показателей. Кроме того, в нынешнем году первый месяц осени стал одним из самых сухих сентябрей в истории: за 30 дней в Гонконге выпало 192,4 мм осадков, что составляет всего 59% от нормы, пишет «Наньцзао жибао».

По прогнозам синоптиков, октябрь также порадует жителей Гонконга и гостей города теплой погодой. До середины октября средняя температура установится на отметке 27−29 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, более двадцати моряков американского авианосца «Рональд Рейган» отметили Праздник середины осени с учениками гонконгской начальной школы