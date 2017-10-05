Россия не входит в число мировых лидеров по продовольственной безопасности
Вашингтон, 5 октября, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Россия не попала ни в первую десятку, ни в первую двадцатку рейтинга стран мира по способности прокормить себя, свидетельствуют данные шестого ежегодного индекса продовольственной безопасности, составленного журналом Economist. Результаты расчетов приводит Bloomberg.
По данным экспертов, Россия расположилась на 38-м месте рейтинга. Лидером стала Ирландия, впервые сместив с первого места США.
Изменения в топ-10 произошли после того, как впервые в исследовании были учтены климатические и ресурсные риски. США оказались на четвертой строчке, Австрия и Франция поднялись на второе и третье место соответственно.
В целом, впервые за пять лет продовольственная безопасность в мире понизилась из-за роста числа беженцев, стихийных бедствий и снижения глобальной политической стабильности. Согласно результатам подсчета, в первую пятерку также вошла Германия.
На шестом, седьмом и восьмом местах Швейцария, Великобритания и Канада. Замыкают первую десятку Дания и Швеция. По мнению исследователей, США и Канада теряют позиции из-за того, что для производства продуктов питания потребляют много воды. Индекс водных ресурсов, введенный в этом году, ввел поправку на риски засухи.
Страны ЕС опустились в рейтинге из-за демографических рисков: их население стареет, платит меньше налогов, которые могут поступить в сельское хозяйство, и требует больше социальных услуг. Сильнее всех сдал позиции Сингапур — эта страна опустилась с пятого места на 20-е из-за опасности повышения уровня моря, воздействия экстремальных погодных условий и зависимости от импорта продовольствия.
Ирландия выбилась в лидеры после кризиса 2008 года, когда увеличила долю расходов в исследованиях в области сельского хозяйства. Кроме того, возросли государственные инвестиции в этот сектор экономики.
Впервые индекс продовольственной безопасности, рассчитанный по заказу компании Dupont, был опубликован в 2012 году. В 2017 году впервые изменения климата стали фактором, введенным в расчет индекса. Наряду с конфликтами, неблагоприятные погодные условия были названы причинами острейшего голода в Южном Судане, Нигерии, Йемене и Сомали.
Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии открытии агропромышленной выставки «Золотая осень — 2017» заявил, что развитие агропромышленного комплекса России позволило стране вплотную подойти к исполнению требований доктрины продовольственной безопасности.