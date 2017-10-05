Вашингтон, 5 октября, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Россия не попала ни в первую десятку, ни в первую двадцатку рейтинга стран мира по способности прокормить себя, свидетельствуют данные шестого ежегодного индекса продовольственной безопасности, составленного журналом Economist. Результаты расчетов приводит Bloomberg.

Константин Гуральчук. Пашня

По данным экспертов, Россия расположилась на 38-м месте рейтинга. Лидером стала Ирландия, впервые сместив с первого места США.

Изменения в топ-10 произошли после того, как впервые в исследовании были учтены климатические и ресурсные риски. США оказались на четвертой строчке, Австрия и Франция поднялись на второе и третье место соответственно.

В целом, впервые за пять лет продовольственная безопасность в мире понизилась из-за роста числа беженцев, стихийных бедствий и снижения глобальной политической стабильности. Согласно результатам подсчета, в первую пятерку также вошла Германия.

На шестом, седьмом и восьмом местах Швейцария, Великобритания и Канада. Замыкают первую десятку Дания и Швеция. По мнению исследователей, США и Канада теряют позиции из-за того, что для производства продуктов питания потребляют много воды. Индекс водных ресурсов, введенный в этом году, ввел поправку на риски засухи.

Страны ЕС опустились в рейтинге из-за демографических рисков: их население стареет, платит меньше налогов, которые могут поступить в сельское хозяйство, и требует больше социальных услуг. Сильнее всех сдал позиции Сингапур — эта страна опустилась с пятого места на 20-е из-за опасности повышения уровня моря, воздействия экстремальных погодных условий и зависимости от импорта продовольствия.

Ирландия выбилась в лидеры после кризиса 2008 года, когда увеличила долю расходов в исследованиях в области сельского хозяйства. Кроме того, возросли государственные инвестиции в этот сектор экономики.

Впервые индекс продовольственной безопасности, рассчитанный по заказу компании Dupont, был опубликован в 2012 году. В 2017 году впервые изменения климата стали фактором, введенным в расчет индекса. Наряду с конфликтами, неблагоприятные погодные условия были названы причинами острейшего голода в Южном Судане, Нигерии, Йемене и Сомали.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии открытии агропромышленной выставки «Золотая осень — 2017» заявил, что развитие агропромышленного комплекса России позволило стране вплотную подойти к исполнению требований доктрины продовольственной безопасности.