Появился ещё один кандидат в президенты России
Москва, 5 октября, 2017, 08:07 — ИА Регнум. В Москве состоялось заседание президиума центрального совета «Российского Общенародного Союза» (РОС), на котором было принято решение о выдвижении кандидата от партии на выборы президента России 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сопредседатель партии Евгений Артюх.
Он отметил, что президиум утвердил кандидатуру лидера партии Сергея Бабурина и окончательно вопрос будет решён на съезде партии РОС в декабре 2017 года после официального старта избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации.
«Бабурин — политический тяжеловес, и он один способен собрать голоса избирателей не только не интересных тем же избирателям Зюганова, Миронова и Жириновского, но и объединить вокруг себя весь левоцентристский и патриотический спектр. Нужно понимать, что в случае выдвижения Бабурина кандидатом в президенты съездом партии РОС речь будет идти не о декоративной, а настоящей конкурентной кампании, что, несомненно, подогреет интерес избирателей к выборам президента РФ», — заявил Евгений Артюх.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своих президентских амбициях заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А вот президент России Владимир Путин в ходе форума «Российская энергетическая неделя» сообщил, что пока не принял решения о своем возможном участии в предстоящих президентских выборах.
Напомним, что выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года.