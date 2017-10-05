Москва, 5 октября, 2017, 08:07 — ИА Регнум. В Москве состоялось заседание президиума центрального совета «Российского Общенародного Союза» (РОС), на котором было принято решение о выдвижении кандидата от партии на выборы президента России 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сопредседатель партии Евгений Артюх.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Он отметил, что президиум утвердил кандидатуру лидера партии Сергея Бабурина и окончательно вопрос будет решён на съезде партии РОС в декабре 2017 года после официального старта избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации.

«Бабурин — политический тяжеловес, и он один способен собрать голоса избирателей не только не интересных тем же избирателям Зюганова, Миронова и Жириновского, но и объединить вокруг себя весь левоцентристский и патриотический спектр. Нужно понимать, что в случае выдвижения Бабурина кандидатом в президенты съездом партии РОС речь будет идти не о декоративной, а настоящей конкурентной кампании, что, несомненно, подогреет интерес избирателей к выборам президента РФ», — заявил Евгений Артюх.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своих президентских амбициях заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А вот президент России Владимир Путин в ходе форума «Российская энергетическая неделя» сообщил, что пока не принял решения о своем возможном участии в предстоящих президентских выборах.

Напомним, что выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года.