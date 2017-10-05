Вашингтон, 5 октября, 2017, 05:17 — ИА Регнум. Представитель Центрального разведывательного управления на Корейском полуострове Ян Сук Ли заявил, что Северная Корея готовит очередную «ракетную провокацию», сообщает US News & World Report.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

В ходе выступления на конференции в Университете Джорджа Вашингтона Ян Сук Ли сообщил, КНДР может провести запуск баллистической ракеты 9 октября, когда в США отмечается День Колумба, или же 10 октября, в день основания Рабочей партии Северной Кореи.

Тем не менее представитель ЦРУ отметил, что вероятность начала агрессивной войны со стороны КНДР является низкой.

«Последним человеком, который хочет конфликта на полуострове, на самом деле является Ким Чен Ын», — сообщил Ян Сук Ли.

По его словам, глава Северной Кореи, как и любой «авторитарный лидер», хочет долгое время править и умереть в своей постели.

Напомним, другой «авторитарный лидер», президент США Дональд Трамп, в ходе выступления на Генассамблее ООН 9 сентября озвучил угрозу «полного уничтожения» КНДР. Глава Северной Кореи назвал его угрозы «лаем собаки», но обещал ответить.