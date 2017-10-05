Новосибирск, 5 октября, 2017, 05:14 — ИА Регнум. Новосибирцы намерены через суд признать мусорную концессию недействительной. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 5 октября 2017 года, состоится первое заседание по иску регионального отделения партии «Яблоко» к компании ООО «Экология-Новосибирск» и правительству Новосибирской области.

Мусор

Авторы заявления считают, что сделка (концессионное соглашение о строительстве двух мусоросортировочных комплексов и полигонов, заключенное региональным правительством с «Экологией-Новосибирск») «является ничтожной», и к такой сделке должны быть применены соответствующие меры.

«Несмотря на работу над концессионным соглашением специальной межведомственной группы минэкономразвития Новосибирской области, концессионное соглашение содержит ряд ошибок, которые не позволяют считать его действительным», — сказано в иске.

В числе нарушений указывается, что не установлен факт предоставления компанией «Экология — Новосибирск» источников финансирования деятельности по исполнению концессионного соглашения, а также подтверждение возможности их получения, что потенциально нарушает ФЗ «О концессионных соглашениях». Кроме того, уверяют противники мусорной концессии, соглашение заключено с нарушением федеральных правил использования воздушного пространства, которые устанавливают запрет на размещение мест выбросов отходов в приаэродромной территории.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, концессионное соглашение о строительстве двух мусоросортировочных комплексов и полигонов, заключенное между региональным правительством и компанией «Экология-Новосибирск», с самого начала вызвало много вопросов и споров. Вопросы к мусорной концессии возникли не только у дачников и экологов, но и у депутатов горсовета и законодательного собрания, а также представителей Росавиации — каждый из них уже высказал свою точку зрения по вопросу.

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Но к единому мнению прийти так и не удалось, обсуждения и споры продолжаются до сих пор.

Депутат законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко ранее в беседе с ИА REGNUM уже говорил, что «договор концессионного соглашения составлен таким образом, что в него невозможно внести коррективы, а потому его нужно разрывать и составлять новый».

Кроме того, комиссия по согласованию и контролю за строительством зданий и сооружений в районе аэродрома Новосибирск (Ельцовка) филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова», рассмотрев заявку ООО «Экология-Новосибирск» на строительство и эксплуатацию мусоросортировочного комплекса на приаэродромной территории, отказало в согласовании строительства из-за несоответствия требованиям, установленным законодательством.

Однако правительство региона не сдаётся. Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Ким ранее уже заявил, что новосибирские власти готовы доработать проект мусоросортировочного комплекса в Раздольном.

Отметим, что 21 сентября 2017 года стало известно, что 75% компании «Экология-Новосибирск» приобрела Группа «ВИС».

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