Москва, 5 октября, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Выполнение минских соглашений невозможно, когда одна из стран-гарантов, становится страной-агрессором. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя законопроект о реинтеграции Донбасса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

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«Если в законе написано — признать Россию страной-агрессором, мне наплевать, что они дальше хотят узаконить введение ВСУ. Минский процесс — всё, кранты. Потому что страна Россия в минском соглашении называется страной-гарантом. Де-юре невозможно выполнять минские соглашения, если одна из стран-гарантов, становится страной-агрессором», — убеждён парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную Раду законопроект о реинтеграции Донбасса. Из текста документа следует, что в случае введения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей военного положения, обусловленного российской вооруженной агрессией, полномочия органов власти на этих территориях прекращаются.