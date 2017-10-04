Стамбул, Турция, 5 октября, 2017, 01:35 — ИА Регнум. В Стамбуле по решению суда был арестован сотрудник генконсульства США, подозреваемый в связях с организацией Фетхуллы Гюлена, сообщает Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

Согласно опубликованной информации, сотрудник, имя которого не называется, обвиняется в шпионаже и причастности к «атаке на конституционный строй и попытке свержения правительства Турции».

Арестованный подозревается в связях с FETO — организацией радикального проповедника Фетхуллы Гюлена, которого правительство Турции называет ответственным за организацию попытки госпереворота июля 2016 года.

Также сотрудник генконсульства мог быть связан с бывшим прокурором Зекерией Озом, который обвиняется в «создании преступного сообщества» и также мог быть причастен к госперевороту.

Ранее в 2017 году в Турции, в провинции Адана, уже был арестован сотрудник посольства США, также по подозрению в причастности к организации Гюлена.