Ереван, 5 октября, 2017, 00:24 — ИА Регнум. Председатель Сената парламента Чешской Республики Милан Штех на брифинге в парламенте Армении сегодня, 4 октября, заверил, что Чехия не продавала оружие Азербайджану, более того, его страна уважает эмбарго на поставки оружия странам, участвующим в конфликтах.

wikipedia.org 152-мм самоходная пушка-гаубица vz.77 «Дана»

Как ранее писало ИА REGNUM, 18 сентября, во время очередных учений Вооружённых сил Азербайджана, были продемонстрированы 152-мм самоходные артиллерийские установки vz.77 Dana и 122-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70 (чехословацкая лицензионная версия советского БМ-21 «Град»). Это оружие чехословацкого производства перед поставкой, вероятнее всего, было модернизировано чешской компанией Excalibur Army, входящей в концерн Czechoslovak Group. Интересно, что МИД Чехии отрицает возможность этой сделки, ссылаясь на тот факт, что Азербайджану не выдавалась лицензия на закупку «летального вооружения».

«Я хочу заверить, что Чешская Республика не продавала чешское оружие Азербайджану. Чехия уважает эмбарго на продажу оружия вовлеченным в конфликты странам. Я не понимаю, как чешское оружие попало в Азербайджан, но заверяю, что власти Чехии не давали на это согласия», — заявил Милан Штех.

Ранее в ответ на запрос армянской службы радио «Свобода» чешский МИД сообщил, что в последние годы Прага вообще не выдавала лицензию на продажу «летального оружия» Азербайджану. Ведомство также отметило, что не знает, каким путем оружие чешского производства оказалось в Азербайджане.

Более того, в 2016-ом и 2017 годах были отклонены заявки на покупку гаубиц Dana M1 и ракетных систем RM 70, о чем по соответствующим каналам были проинформированы партнеры Чехии по Евросоюзу.

По мнению военного обозревателя ИА REGNUM Леонида Нерсисяна, несмотря на то, что чешское руководство на официальном уровне отрицает поставки, крайне маловероятно, что о сделке не было известно. Поставки, вероятнее всего, имеют прямое отношение к «чёрной» схеме поставки вооружения ближневосточным радикальным и террористическим группировкам при помощи дипломатических рейсов азербайджанской государственной авиакомпании Silk Way Airlines.