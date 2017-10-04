Вашингтон, 4 октября, 2017, 23:51 — ИА Регнум. Вашингтон не видит угрозы ослабления своих отношений с Эр-Риядом и Анкарой в связи с визитами короля Саудовского Аравии в Россию и президента Турции в Иран. Об этом заявила на брифинге 4 октября официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

U.S. Department of Defense Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

«Насколько я помню, министры иностранных дел и лидеры из других частей света имеют право садиться в самолёт и отправляться на встречи с коллегами из других государств. Это называется дипломатия», — сказала представитель Госдепа.

При этом она добавила, что Вашингтон не наблюдает ухудшений в своих отношениях с какими-либо из крупных государств из-за подобных визитов.

Напомним, 4 октября в Москву прибыл с визитом король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Саудовский монарх посещает Россию впервые за всю историю двусторонних отношений. Он пробудет в Москве до 7 октября.

На 5 октября намечены переговоры короля Саудовской Аравии и президента России Владимира Путина. Стороны намерены обсудить положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на урегулирование региональных конфликтов.

По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов.