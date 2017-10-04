Приштина, Сербия, 4 октября, 2017, 23:38 — ИА Регнум. Власти односторонне отделившегося от Сербии края Косово намерены предоставить «косовское гражданство» албанцам, проживающим на основной территории Сербии, заявил премьер-министр Косово Рамуш Харадинай.

Автобус с албанцами

По сообщениям местных СМИ, косовский премьер провёл встречу с представителями албанских общин, которые проживают в граничащих с краем Косово и Метохия областях Медведжа, Буяновац и Прешево.

На переговорах присутствовал, в частности, бывший командующий албанскими боевиками в этом регионе Шефкет Муслиу, который обвиняется властями Сербии в совершении военных преступлений. При этом отмечается, что на встрече не было лидеров ни одной из политических партий, которые имеют представителей в муниципалитетах трёх общин.

Как позднее сообщил один из участников встречи Наим Рамизи на своей странице в Facebook, Рамуш Харадинай пообещал, что «вопрос гражданства для жителей восточного Косово будет урегулирован и это вопрос не месяцев или дней, а часов».

Следует отметить, что официальных сообщений о состоявшейся встрече от кабинета премьер-министра Косово не поступало.

Напомним, что албанские власти Косово давно заявляют об амбициях присоединить к себе три южные общины Сербии, где также компактно проживают этнические албанцы. По замыслу наиболее радикально настроенных косовских политиков эта территория вместе с отделившимся от Сербии краем в перспективе должна стать частью так называемой Великой Албании.

В 2015 году албанские политические партии, действующие в Медведже, Буяноваце и Прешево, объявили о планах сформировать Ассоциацию албанских общин — по примеру Сообщества сербских муниципалитетов Косово, соглашение о котором было заключено между Белградом и Приштиной ещё в августе 2015 года, но добиться его реализации Сербии не удаётся до сих пор.

Покровители Приштины в Европейском союзе тогда поспешили дистанцироваться от инициативы «Косово-2», однако не осудили новых территориальных претензий албанцев в Сербии.