Москва, 4 октября, 2017, 22:28 — ИА Регнум. Корреспондент российского телеканала НТВ Вячеслав Немышев задержан в Киеве. Об этом сегодня, 4 октября, сообщается на сайте телеканала.

Задержание

Сообщается, что Немышев выполнял в Киеве редакционное задание. Украинская полиция задержала его и доставила в одно из отделений города.

В отделении полиции Немышев был допрошен сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ).

По сообщению редакции НТВ, Немышев записывал на улицах Киева стендап (фрагмент репортажа, когда автор присутствует в кадре, — ИА REGNUM ), во время которого разрезал ножом знаменитый «Киевский» торт. В этот момент Немышева блокировал неизвестный человек. Он же добился от полицейского патруля задержания Немышева.

Другие подробности пока не сообщаются.