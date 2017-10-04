Москва, 4 октября, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл в Москву с официальным визитом. Самолёт монарха 4 октября приземлился в правительственном терминале аэропорта «Внуково-2», передаёт телеканал RT.

Kremlin.ru Владимир Путин с Королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Саммит «Группы двадцати», 15 — 16 ноября 2015 года

Как сообщается, короля Саудовской Аравии в аэропорту встречал почётный караул Преображенского полка и оркестр, а также российская делегация во главе с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым.

Отметим, что король Саудовской Аравии совершает визит в Россию впервые за всю историю двусторонних отношений. Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал визит историческим событием, которое демонстрирует масштаб отношений Москвы и Эр-Рияда.

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд будет находиться в России до 7 октября. На 5 октября намечены переговоры короля Саудовской Аравии и президента России Владимира Путина.

Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, стороны намерены провести «обстоятельный обмен мнениями по международной проблематике». Особое внимание будет уделено положению дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на урегулирование региональных конфликтов.

По итогам встречи запланировано подписание ряда совместных документов.