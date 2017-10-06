Санкт-Петербург, 6 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 23 сентября на заседании Временного правительства решено отпустить на прибавки железнодорожникам 235 миллионов рублей. Кроме того, учредить особый ж.-д. продовольственный комитет для снабжения железнодорожников продуктами продовольствия.

Александр Керенский среди солдат

Соединенное заседание представителей революционной демократии и цензовых элементов по вопросу об организации власти было посвящено выработке программы Временного правительства нового состава и основных принципов взаимоотношения его с демократическими организациями. По основным вопросам соглашение было достигнуто довольно скоро.

Состоялось первое заседание Всероссийского Демократического Совета. Выбран президиум: от меньшевиков — Чхеидзе, Дан и Мандельберг, от большевиков — Троцкий и Каменев, от с.-р.—Минор, Камков, Авксентьев и Гоц. Далее заседание объявляется открытым и заслушивается доклад Церетели о совместном заседании правительства с делегацией Демократического совещания.

В прениях выступает Троцкий, который заявляет, что делегация превысила свои полномочия, ибо, вопреки вотуму Демократического совещания, вступила в соглашения с кадетами, а также по существу отказалась от принципа ответственности правительства. Далее Троцкий заявляет, что соглашение с к.-д. является провокацией гражданской войны и что поэтому партия большевиков вместе с подавляющим большинством всех Советов предлагает прервать переговоры и приступить к созданию народной власти, опирающейся на Советы. Оглашает от фракции большевиков резолюцию.

Карелин (с.-р.) заявляет, что результат переговоров окончательно выявил банкротство идеи коалиции. Дан говорит, что вне коалиции нет другого выхода, ибо у одной демократии недостаточно сил для спасения страны.

На голосование ставится резолюция, оглашенная Троцким. За резолюцию голосуют 58, против 111, воздержавшихся 33. Далее голосуется резолюция Дана. За резолюцию — 109, против 84, воздержавшихся 22. Текст принятой резолюции:

«Демократический Совет, заслушав доклад товарища Церетели, признает образование предпарламента, перед которым правительство обязано отчетностью, крупным шагом в деле создания устойчивости власти и обеспечения проведения в жизнь программы 14 августа, политики, направленной на скорейшее достижение общего демократического мира и созыва Учредительного собрания в назначенный срок.

Демократический Совет находит необходимым установление формальной ответственности правительства перед предпарламентом и, признавая в данных условиях приемлемым намеченное делегацией соглашение, заявляет, что власть может принадлежать такому правительству, которое пользуется доверием предпарламента».

Федор Дан

По окончании голосования Каменев вносит поправку, согласно которой первым актом нового правительства должна быть отмена смертной казни и роспуск Государственной думы. Поправка снимается с обсуждения.

Левые с.-р. вносят поправку, требующую в первую очередь от нового правительства передачу всех земель в ведение земельных комитетов до Учредительного собрания. После прений поправка голосованием отвергается.

«Рабочий путь» пишет по поводу этого заседания:

«На первом заседании «предпарламента» политические операции Церетели и его товарищей были одобрены. Но даже эта уменьшенная копия демократического схода, над которой вновь усердно поработали руки политических фальсификаторов, даже этот жалкий изуродованный обрубок демократии не дал всего того, что требовалось от него.

Этот демократический (?) урод, которому «коалиция» нужна, хотя бы ценою сохранения Гос. Думы, хотя бы ценою сохранения земли за помещиками, хотя бы ценой сохранения смертной казни, — этот «урод» все же принял резолюцию оборонцев всего 109 голосами, при 106 голосовавших против и воздержавшихся».

Состоялось заседание ВЦИК с участием представителей провинциальных Советов, участников Демократического совещания.

Троцкий от имени большевиков внес предложение о том, чтобы теперь же обсудить вопрос о тех взаимоотношениях, которые создадутся между ВЦИК и организованным Демократическим совещанием предпарламентом. Троцкий предлагает принять резолюцию о том, чтобы до созыва всероссийского съезда ВЦИК не передавал ни своего имущества, ни своего политического влияния новому учреждению. Юсуф категорически возражает против постановки этого вопроса.

Мартов предлагает снять этот вопрос с обсуждения, полагая, что только крайняя подозрительность, лишенная всякого основания, может дать повод думать о том, что ВЦИК может передать свои учреждения новому эфемерному органу. Понятно, что свой политический престиж и политическое влияние руководители ВЦИК могут перенести туда. С этим надо бороться, но нельзя по этому поводу выносить резолюций, выражающих порицание ВЦИК.

Троцкий, защищая резолюцию, заявляет, что ВЦИК целиком находится в плену у либеральных иллюзий и все свои политические силы и влияния отдал новому органу.

Неизвестный художник. Открытка из серии «Дети играют в революцию». «Домашняя милиция»

Абрамович заявляет, что если бы было что-либо похожее на то, о чем говорит Троцкий в своей резолюции, то левые члены ВЦИК нашли бы достаточно силы и влияния для того, чтобы не допустить передачи отделов и имущества Демократическому Совету.

В конце концов были внесены и проголосованы три следующие предложения: 1) Абрамовича: «Заслушав прения по вопросу, поднятому товарищем Троцким, собрание переходит к очередным делам», 2) Мартова и Дана: «Считая само собой разумеющимся, что распоряжение учреждениями ВЦИК и определение его функций принадлежит всероссийскому съезду Советов, собрание переходит к очередным делам», и в 3) Троцкого: «Заслушав предложение о том, чтобы ВЦИК сохранил до всероссийского съезда все свои функции и учреждения в полном объеме и считая такое положение непререкаемым, совещание переходит к обсуждению вопроса о всероссийском съезде Советов».

Голосованием принимается резолюция Мартова и Дана большинством 51 против 47.

Богданов делает доклад о созыве съезда, причем указывает, что на организацию созыва необходимо самое меньшее от трехнедель до одного месяца.

Выступавшие затем представители фракции большевиков указывали на то, что ВЦИК, занятый налаживанием соглашения демократии с кадетами, до сих пор не нашел времени для организации созыва второго всероссийского съезда. Некоторые из них предлагают передать созыв съезда Петроградскому и Московскому Советам и назначают сроком созыва 15 октября. Другие настаивают на созыве съезда в двухнедельный срок. Было также внесено предложение о передаче созыва съезда в руки особой организационной комиссии.

Дан заявляет, что ВЦИК никакой комиссии своих функций не передаст и будет выполнять ту работу, какая на него возложена съездом, до тех пор, пока съезд эти функции не передаст кому-либо другому. Вопрос о созыве второго съезда ни разу не поднимался в Исполкоме, пока не возник вопрос о созыве Демократического совещания. ВЦИК немедленно приступит к работе по подготовке съезда и ни с кем этой работы разделять не будет, и никому этой работы не передоверит.

По вопросу о времени созыва съезда выступают представители армии и военного отдела ВЦИК, которые считают двухнедельный срок совершенно недостаточным для того, чтобы представители армии могли приехать на съезд. Они настаивают на том, чтобы съезд был созван через месяц.

После продолжительных прений сроком созыва съезда Советов было назначено и принято единогласно 20 октября.

Делегаты I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. На переднем плане справа налево Николай Чхеидзе, Георгий Плеханов, Матвей Скобелев

По вопросу о железнодорожной забастовке Вайнштейн сообщил, что ВЦИК через особую комиссию принимает все меры к тому, чтобы ликвидировать этот конфликт мирным путем.

В заключение заседания была принята следующая резолюция:

«В связи с принятым решением ВЦИК требует от военного министра Верховского немедленного восстановления свободы агитации в армии и гарантию неприкосновенности представителей всех партий на фронте».

Петроградская городская дума приняла резолюцию, предлагающую Временному правительству пересмотреть твердые цены на хлеб и снизить их до прежних размеров.

Экстренное собрание Всероссийского и Петроградского Советов профсоюзов, Совета Р. и С. Д, фабрично-заводских комитетов и делегатов союза ж.-д рабочих и местных ж.-д. комитетов приняло резолюцию о воздержании от забастовок на железных дорогах до того, как 26 сентября Временное правительство даст ответ на требования рабочих.

В Москве Центральный стачечный комитет железнодорожников большинством 19 голосов против 16 постановил объявить забастовку. В 12 часов ночи началась всеобщая ж.-д. забастовка, которая охватила все главные дороги.

Состоялось собрание организаторов партии большевиков, постановлено:

«1. Утвердить предложенную организационным бюро инструкцию фабрично-заводским коллективам.

2. Немедленно приступить к созданию по районам профессиональных партийных коллективов. Каждый такой коллектив должен иметь свое бюро и быть организационно связанным с делегатским собранием фабрично-заводских и профессиональных коллективов.

3. Ввести еженедельные регулярные делегатские собрания от фабрично-заводских и профессиональных коллективов по районам. Основная задача делегатских собраний — организационный контроль над всей работой.

В число делегатов включить представителей фракций от районных дум, Советов и др. учреждений».