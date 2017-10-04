Вильнюс, 4 октября, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Литва продолжает «борьбу» против Белорусской АЭС, которую строит «Атомстройэкспорт». Правда, теперь она немного изменила стратегию. Как заявил сегодня, 4 октября, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс агентству BNS, Вильнюс скептически относится к обещанием Белоруссии по поводу предоставления результатов стресс-тестов атомной электростанции Европейской комиссии.

РУП «Белорусская АЭС» Строительство Белорусской АЭС. Цех предмонтажной подготовки

По словам Линкявичюса, белорусская сторона уже давно обещает провести стресс-тесты, поэтому «нужно осторожно относиться» к таким заявлениям. В то же время Литва продолжает настаивать на проведении тестов, способных оценить безопасность станции.

Однако это не единственное требование литовской стороны. Например, её не устраивает, что станция будет находится всего в 50 километрах от Вильнюса. Поэтому, по признанию самого заместителя министра энергетики Симонаса Шатунаса, проведение стресс-тестов не решит проблему. По мнению Шатунаса, площадка для строительства АЭС в любом случае выбрана «с нарушением международных требований».

Напомним, что Литва — главный и, по сути, единственный противник строительства первой АЭС в Белоруссии, которая необходима республике для повышения собственной энергетической безопасности. Еще до проведения первых проверок Вильнюс объявил, что БелАЭС угрожает национальной безопасности Литвы. Не убедило литовские власти и заключение МАГАТЭ: организация назвала Белорусскую АЭС отвечающей всем «постфукусимным» требованиям безопасности, а также оценила её как один из самых перспективных проектов.

В рамках своей «борьбы» со строительством Белорусской АЭС сейм Литвы даже принял закон о запрете на импорт электроэнергии со станции. Вильнюс надеялся, что получит в этом вопросе поддержку Брюсселя, однако там заявили, что не имеют права регулировать импорт электроэнергии из третьих стран. Разделила позицию Литвы только Польша, но ни Латвия, ни Эстония не поддержали литовские власти. Однако такая антиядерная политика Вильнюса всё же дала свои плоды: 65% населения страны считают БелАЭС опасной.

В свою очередь, Белоруссия называет обвинения Литвы необоснованными, а власти этой страны неспособными вести диалог. Ранее в белорусском министерстве энергетики пообещали, что в октябре 2017 года предоставят ЕК национальный доклад с итогами стресс-тестов, проведенных на строящейся АЭС.

Более того, Евросоюз не планирует поддерживать «борьбу» с атомной электростанцией. Как ранее передавало ИА REGNUM, с 2018 года РБ и ЕС начнут новый этап технического сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности. В этом проекте, который предполагает обмен опытом и взаимопомощь в аварийных ситуациях, смогут принимать участие болгарские, венгерские, немецкие, французские, украинские, шведские и литовские специалисты.