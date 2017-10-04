* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 4 октября, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Закон об ужесточении наказания за вербовку террористов предупредит создание новых террористических сетей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев, комментируя заявление главы ФСБ Александра Бортникова.

YouTube Новобранцы в тренировочном лагере ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что международная террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после поражения в Сирии и Ираке намерена создать новую террористическую сеть в мире.

Совершенно очевидно, что террористы направят сейчас свои силы и финансы именно на вербовку, отметил Шхагошев. В этих условиях главную задачу парламентарий видит в минимизировании их возможностей на законодательном уровне.

Со следующей недели Госдума начнет рассматривать приоритетные законы всех фракций, от «Единой России» в список приоритетных для рассмотрения инициатив вошел законопроект, предусматривающий пожизненные сроки тюремного заключения для вербовщиков.

«Уверен, что принятие такого закона в перспективе станет предупреждением подобных преступлений и противостоянием созданию новой террористической сети», — заявил депутат, отметив что максимальным наказанием станет пожизненное лишение свободы.

По данным главы ФСБ, в 2017 году количество жертв нападений террористов в Афганистане, Сирии, Иране, Ираке, Египте, Мали, Турции, России, Великобритании, Испании, Швеции и в других странах «исчисляется сотнями».