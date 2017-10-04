Бишкек, 4 октября, 2017, 15:42 — ИА Регнум. «Избиратели должны быть также ограждены и от попыток навязывания им ложной информации», — сказал президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, комментируя заявление одного из кандидатов на пост главы государства о том, что «в первом туре за него готовы проголосовать 65,5% избирателей».

Аппарат президента Киргизии

Киргизстанский лидер подчеркнул, что «манипулирование общественным мнением может нанести существенный ущерб стабильности общественно-политической ситуации и интересам нацбезопасности страны».

«Свой долг как действующего главы государства я вижу в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления граждан и оградить их от какого-либо давления со стороны. В целях ограждения граждан от вовлечения в деструктивные действия, считаю важным довести до общественности реальную информацию. В частности, о результатах социологических исследований, которые проводились ведущими социологическими службами Киргизии с марта по октябрь 2017 года», — резюмировал Атамбаев.

Одновременно с заявлением Атамбаева отдел информационной политики аппарата президента опубликовал в СМИ Киргизии таблицу с данными соцопросов, проводимых за последние полгода. Подробных данных о выборке, погрешности и т.п. не публиковалось.

Аппарат президента Киргизии

Напомним, 1 октября 2017 года кандидат в президенты Киргизии Омурбек Бабанов выступил на пресс-конференции с опровержением информации о том, что он может быть причастен к каким либо противозаконным акциям, которые могли бы состояться до, во время и после президентских выборов, обосновав это заявлением о том, что «социологические срезы показывают, что сегодня за мою кандидатуру в стране готовы проголосовать 65% избирателей».

Отметим, выборы президента Киргизии должны состояться 15 октября 2017 года.